La Peña de Morfi, con invitados confirmados y conductora invitada

Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, el humor dirá presente con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte con Claudio Husaín en "Lo del Turco", para hacer del domingo una verdadera fiesta.

La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.