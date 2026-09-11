La Peña de Morfi, con invitados confirmados y conductora invitada

La casa de la música preparó un programa heterogéneo con folklore, reggae, cuarteto, una soprano del Colón y una conductora invitada que dará que hablar.
Este domingo, a las 13:30, con la conducción de Diego Leuco y como invitada la periodista deportiva Sofi Martínez, el clásico programa de Telefe La Peña de Morfi, contará como invitados al Chaqueño Palavecino, Los Pericos, Uriel Lozano y, por primera vez en la casa de la música, a la soprano Verónica Cangemi.
El Chaqueño Palavecino, un cliente frecuente de este programa -abrió la temporada aniversario en abril, junto a Valeria Lynch y Alejandro Lerner-, esta vez vuelve con el folklore como plato fuerte, con sus clásicos "Amor salvaje", "La ley y la trampa", una voz que no pide permiso.
Los Pericos traerán toda su energía inconfundible con el reggae y rock, mientras que el ritmo del cuarteto dirá presente de la mano de Uriel Lozano y por primera vez en la casa de la música, el talento lírico internacional de Verónica Cangemi. La cantante nacida en Mendoza -en 1964-, se formó en Cuyo, cantó en La Scala de Milán, el Colón, Viena, París, es especialista en el género barroco, ganó el Konex de Platino y dirige el Ópera Studio del Teatro Colón.
Maru Botana -flamante incorporación al jurado de MasterChef Celebrity- se sumará para una entrevista imperdible donde contará todo sobre el gran regreso de certamen culinario de famosos y su nueva versión para chicos.
Como cada domingo, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro compartirán sus recetas más deliciosas, el humor dirá presente con Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola, y el deporte con Claudio Husaín en "Lo del Turco", para hacer del domingo una verdadera fiesta.
La Peña de Morfi, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos, el lugar donde las figuras de la música comparten todo su talento. Charlas, encuentros, risas y alegría en el ciclo que se convirtió en el favorito de los domingos.
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