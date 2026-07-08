El doloroso mensaje de Shakira, luego de que Colombia quedó afuera del mundial.

EL VÍNCULO DE SHAKIRA CON EL MUNDIAL

El tema musical Dai Dai, que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, fue elegido por la FIFA como el himno de esta edición y rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados por los fanáticos. Con una mezcla de de sonidos provenientes pop, afrobeat y ritmos latinos, la canción acompaña la identidad de esta copa 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Y que, en su melodía y letra, busca transmitir un mensaje de unidad, diversidad y celebración del fútbol.

El estrecho vínculo artístico y deportivo de Shakira con los Mundiales, viene de una década y media atrás. Fue en Sudáfrica 2010 alcanzó un éxito mundial con "Waka Waka (This Time for Africa)", considerada por millones de hinchas como una de las mejores canciones de la historia de la competencia. Cuatro años después volvió a decir presente con "La La La (Brazil 2014)", consolidándose como una de las artistas más representativas de los mundiales.