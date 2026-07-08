El doloroso mensaje de Shakira, luego de que Colombia quedó afuera del mundial.

"Lo hemos dado todo", fue una de las definiciones que usó la artista para expresar su sentir más profundo, luego de que su selección perdiese ante Suiza.
Shakira, a corazón abierto, se volcó a las redes sociales para compartir su sentir más profundo tras la derrota de Colombia contra Suiza, lo que dejó a su país de origen afuera del Mundial 2026. Conmovida, pero con un gran reconocimiento a su seleccionado que lo dejó "todo" en la cancha, la artista se expresó públicamente. "Lo hemos dado todo".
"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el fútbol, porque si no, habríamos pasado a cuartos", manifestó Shakira, en una primera parte de un doloroso posteo, que compartió en sus redes sociales.
"Esas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección...", manifestó, la artista, en un escrito cargado de moción y de sentimientos, por el seleccionado que representa a la patria que la vio nacer y crecer.
"Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos ha representado tan bien y nos ha hecho sentir tan orgullosos", expresó, la artista, conocida en el mundo entero, sobre el final de su descargo, en Instagram.
El tema musical Dai Dai, que interpretó junto al nigeriano Burna Boy, fue elegido por la FIFA como el himno de esta edición y rápidamente se convirtió en uno de los más escuchados por los fanáticos. Con una mezcla de de sonidos provenientes pop, afrobeat y ritmos latinos, la canción acompaña la identidad de esta copa 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Y que, en su melodía y letra, busca transmitir un mensaje de unidad, diversidad y celebración del fútbol.
El estrecho vínculo artístico y deportivo de Shakira con los Mundiales, viene de una década y media atrás. Fue en Sudáfrica 2010 alcanzó un éxito mundial con "Waka Waka (This Time for Africa)", considerada por millones de hinchas como una de las mejores canciones de la historia de la competencia. Cuatro años después volvió a decir presente con "La La La (Brazil 2014)", consolidándose como una de las artistas más representativas de los mundiales.
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