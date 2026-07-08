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"La Casa del Dragón" ya tiene calendario completo de estreno

La historia de esta temporada continuará profundizando la guerra civil entre los Targaryen, y constará de ocho episodios.

HBO reveló el cronograma oficial de lanzamiento de la tercera temporada de "La Casa del Dragón", la precuela de "Juego de Tronos" (Game of Thrones). La serie, que profundiza en la guerra civil conocida como “La Danza de los Dragones”, estrenó su primer episodio el domingo 21 de junio de 2026 y emitirá sus capítulos de forma semanal hasta el 9 de agosto.

La temporada consta de ocho episodios y está disponible en la plataforma HBO -Max en Latinoamérica-.

  • Episodio 1: domingo 21 de junio de 2026
  • Episodio 2: domingo 28 de junio de 2026
  • Episodio 3: domingo 5 de julio de 2026
  • Episodio 4: domingo 12 de julio de 2026
  • Episodio 5: domingo 19 de julio de 2026
  • Episodio 6: domingo 26 de julio de 2026
  • Episodio 7: domingo 2 de agosto de 2026
  • Episodio 8 -final de temporada-: domingo 9 de agosto de 2026

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La historia de esta tercera temporadas de "La Casa del Dragón" se centra en el conflicto entre Rhaenyra Targaryen y Alicent Hightower, cuyas rivalidades desatan una guerra civil que amenaza con destruir la dinastía Targaryen y el reino de los Siete Reinos. La temporada explora temas de poder, traición, lealtad y el alto costo de la guerra, con una fuerte presencia de dragones y batallas épicas.

Además de Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) y Olivia Cooke (Alicent Hightower), regresan actores como Matt Smith (Daemon Targaryen), Rhys Ifans, Steve Toussaint, Eve Best y Fabien Frankel, entre otros. La temporada también incorpora nuevos personajes que amplían el conflicto.

Dirigida por Ryan Condal (showrunner), la serie mantiene el alto nivel de producción que caracterizó a las temporadas anteriores, con un presupuesto millonario, impresionantes efectos visuales y una narrativa fiel al libro Fuego y Sangre de George R.R. Martin, aunque con adaptaciones propias.

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