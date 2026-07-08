"La Casa del Dragón" ya tiene calendario completo de estreno

HBO reveló el cronograma oficial de lanzamiento de la tercera temporada de "La Casa del Dragón", la precuela de "Juego de Tronos" (Game of Thrones). La serie, que profundiza en la guerra civil conocida como “La Danza de los Dragones”, estrenó su primer episodio el domingo 21 de junio de 2026 y emitirá sus capítulos de forma semanal hasta el 9 de agosto.