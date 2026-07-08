Mirtha Legrand habló de sus memes con Tutankamón, a horas de la victoria contra Egipto

CON UNA MANO EN EL CORAZÓN

"Todos los jugadores estuvieron maravillosos. Paredes, todos me encantaron... Pero Messi es el brujo maravilloso, porque hace brujerías. No puede ser que, en diez minutos, hayan hecho, hayan ganado el partido. Si, tuve miedo, pensaba en ´no los va a recibir nadie, cuando vengan a Buenos Aires´", manifestó Mirtha, también al aire de Primiciasya, por América.

"Lo vi en mi casa, estaba haciendo ginmasia con mi kinesiólogo y estaba Elvira (su asistente y mano derecha histórica). Marcela Tinayre, mi hija, me llamaba a cada rato para hacerme escuchar que la gente cantaba a favor mío y que decía ´Cleoplatra, Cleopatra´. Todo esto de los cánticos, de los memes, me sorprende gratamente", cerró, Legrand.