Mirtha Legrand habló de sus memes con Tutankamón, a horas de la victoria contra Egipto

La figura más importante del espectáculo habló de las imágenes virales, que recorrieron redes sociales y medios de comunicación, y que la tienen como protagonista.
"Quiero a la Selección Nacional en mi mesa, ya le voy a acercar la propuesta", anticipó Mirtha Legrand, a sus 99 años. La diva de la tevé está feliz por los logros del equipo y sueña con compartir un programa con ellos, en medio de la cataratas de memes que la tienen como protagonistas, tras el peleado triunfo contra el seleccionado egipcio.
"Sí, sí, vi muchos memes que me hicieron y me causan mucha gracia. No los vi a todos pero sé que estoy con Cleopatra y Tutankamón; todo eso me hace gracia. Lo importante es que nos ha unido bastante a los argentinos este campeonato. Miro todos los partidos completos y me encanta", contó Mirtha, en diálogo con TN, la señal de noticias, tras el inmenso logro deportivo, del seleccionado nacional.
"Hablé por teléfono con Celia y la felicité. Nos queremos mucho. Al final del partido terminé llorando. Messi es un genio y nació para esto. Voy a confesar que lloré con las lágrimas de Messi. Me daba pena que tuvieran que volver a Buenos Aires; lloré por ellos", se sinceró la diva de la televisión, con la emoción a flor de piel.
"No tengo cábalas y no soy una experta en fútbol pero los 10 minutos finales fueron fabulosos. Con el penal de Messi sufrí muchísimo y creo que él también lo sufrió. Eso se lo comenté a la mamá por teléfono", manifestó, Legrand, vía telefónica. "Siempre lo invito a Messi a la mesa pero no quiere porque es tímido. Le voy a presentar la idea a Nacho (Viale, su nieto) de tener a toda la Selección en la mesa. Mi hija, Marcela, está en Atlanta y me dice que la gente no se quiere ir del estadio. Es increíble lo que está pasando", anunció, Chiquita.
"Todos los jugadores estuvieron maravillosos. Paredes, todos me encantaron... Pero Messi es el brujo maravilloso, porque hace brujerías. No puede ser que, en diez minutos, hayan hecho, hayan ganado el partido. Si, tuve miedo, pensaba en ´no los va a recibir nadie, cuando vengan a Buenos Aires´", manifestó Mirtha, también al aire de Primiciasya, por América.
"Lo vi en mi casa, estaba haciendo ginmasia con mi kinesiólogo y estaba Elvira (su asistente y mano derecha histórica). Marcela Tinayre, mi hija, me llamaba a cada rato para hacerme escuchar que la gente cantaba a favor mío y que decía ´Cleoplatra, Cleopatra´. Todo esto de los cánticos, de los memes, me sorprende gratamente", cerró, Legrand.
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