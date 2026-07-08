Los Astrópicos aterrizan con su espectáculo inmersivo

Los Astrópicos son una banda musical peluda formada por Zetta, Pixie, Lumo, Electra y su mascota Blip, que viven en el planeta Pelurno, que lo comparten también con el villano Silencio y que, a partir de un desencuentro con él se ven obligados a buscar un mejor lugar para vivir. En esa aventura, llena de idas y vueltas de colores, canciones, sentimientos y emociones, a bordo de su nave Astrocity descubrirán lugares asombrosos y tendrán que rebuscárselas para ver si logran llegar a un acuerdo con Silencio o si tendrán que abandonar Pelurno para siempre.

Los Astrópicos se presentarán en el CAI -Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires- con 10 funciones, desde el miércoles 22 de julio al domingo 2 de agosto a las 17 horas, habiéndose fijado como función de estreno la del día jueves 16 de julio a las 18 horas.

Ficha Técnica:

Dirección General y Ejecutiva: MAGLAB

Dirección General: Christian Mayer

Dirección General Creativa: Rosario Narvaja

Guión: Aldana Duhalde, Rosario Narvaja y Diego Jaraz

Composición y Producción Musical: Agustín Konsol

Dirección de Coreografía y Puesta en Escena: Vanina Said y Diego Jaraz

Producción: Bautista Sarobe y Matilda Mayer

Partner: CAI - Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires.

Entradas en venta desde 35.000 pesos a través de Ticketek.