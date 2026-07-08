Los Astrópicos aterrizan con su espectáculo inmersivo

El primer espectáculo teatral musical infantil inmersivo argentino llega a la Ciudad de Buenos Aires, después de su exitoso paso por el Kidspalooza.
A partir 22 de julio y hasta el 2 de agosto, a las 17 horas, Los Astrópicos aterrizarán con su nave en el escenario del Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires -CAI- Avenida Jorge Newbery 3039, con una innovadora propuesta teatral musical absolutamente inmersiva que redefine los espectáculos para niños, niñas y familias en Argentina y países de habla hispana. Serán sólo 10 funciones -de miércoles a domingo-, y la función especial de estreno se fijó para jueves 16 de julio, a las 18 horas.
Luego de revolucionar el escenario de Kidspalooza -sección infantil del Lollapalooza- con sus canciones ante una multitud de familias, Los Astrópicos presentarán -por primera vez en un escenario de estas características en Argentina- su espectáculo en vivo donde muñecos cantan y bailan junto a adultos y pequeños, transformándose en los protagonistas absolutos.
A través de sus canciones, Los Astrópicos abordan temas clave para la primera infancia como la empatía y el trabajo en equipo; la diversidad de identidades; la gestión de emociones como la frustración, el entusiasmo, el miedo, la risa, la creatividad y el vínculo con las pantallas; el valor de tener una voz propia y el placer del movimiento.
Los Astrópicos proponen un viaje intergaláctico que conecta con los sueños, la amistad, la diversidad y la expresión individual, en un universo musical original que combina canciones, narrativa, diversidad y movimiento en una experiencia sensorial única de la Argentina para el mundo.
Los Astrópicos son una banda musical peluda formada por Zetta, Pixie, Lumo, Electra y su mascota Blip, que viven en el planeta Pelurno, que lo comparten también con el villano Silencio y que, a partir de un desencuentro con él se ven obligados a buscar un mejor lugar para vivir. En esa aventura, llena de idas y vueltas de colores, canciones, sentimientos y emociones, a bordo de su nave Astrocity descubrirán lugares asombrosos y tendrán que rebuscárselas para ver si logran llegar a un acuerdo con Silencio o si tendrán que abandonar Pelurno para siempre.
Los Astrópicos se presentarán en el CAI -Centro Audiovisual Inmersivo de Buenos Aires- con 10 funciones, desde el miércoles 22 de julio al domingo 2 de agosto a las 17 horas, habiéndose fijado como función de estreno la del día jueves 16 de julio a las 18 horas.
Ficha Técnica:
Entradas en venta desde 35.000 pesos a través de Ticketek.
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