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El drama de Madame Papin, una de las cocineras más queridas de la tevé: "Perdí el olfato, el gusto..."

 - Por Noelia Santone

A casi tres meses de un grave accidente en Núñez, la cocinera volvió al la tevé y compartió todas las secuelas que le quedaron. "No puedo estar más de una hora...".

Mónica Borda, más y mejor conocida como Madame Papín, volvió a la televisión después de superar cuarenta días internada y un mes y medio de rehabilitación, tras sufrió un grave accidente en las inmediaciones del Estadio Obras. Una de las cocineras más queridas del espectáculo estuvo en terapia intensiva por un fuerte impacto que recibió en su cabeza y porque convulsionó.

"Estuve cuarenta días internada. Un mes y medio más, pero internada en mi casa. Tuve que aprender a caminar. No tengo olfato, no tengo gusto, reconozco cuatro cosas, nada más", contó Madame, en una nota para Canal 7, la casa televisiva donde trabaja como cocinera, frente a la pantalla.

"Perdí un oído... Tengo ruidos en la cabeza, que no existen. Hay un antes y un después del accidente. Entonces, ahora mi vida, para poder seguir siendo una persona activa, tengo que cambiar mi forma de vivir. ¿Me cuesta? Un huevo, porque soy hiperactiva", contó, Papin, apesadumbrada por la situación que le tocó vivir y por como es su nueva realidad.

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"No puedo ser hiperactiva. Puedo estar hoy como hace un año y medio atrás tres días en River cocinando para una banda, no... Es muy importante eso, entender en qué momento se encuentra la persona con una discapacidad. Si yo hoy voy a comer a un restaurant, no puedo estar más de una hora", compartió, la chef.

CUESTIÓN DE EMPATÍA

"No puedo salir a la calle sin tapones, aunque de un oído no escucho... Por eso, es importante que las personas que acompañan a alguien, no importa la discapacidad, que entiendan por lo que pasa esa persona", remarcó, Madame, frente a la cámara.

La cocinera pudo volver a recorrer los pasillos de la exTevéPública y retomar sus actividades laborales en el programa culinario que la tiene contratada, después de casi tres meses de ausencia. Y, como ella misma contó, lo hace con las limitaciones físicas que ahora tiene. Recordemos que a Madame hace ocho años, se le murió un hijo, y atravesó el dolor más grande que puede vivir una persona.

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