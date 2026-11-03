El drama de Madame Papin, una de las cocineras más queridas de la tevé: "Perdí el olfato, el gusto..."

CUESTIÓN DE EMPATÍA

"No puedo salir a la calle sin tapones, aunque de un oído no escucho... Por eso, es importante que las personas que acompañan a alguien, no importa la discapacidad, que entiendan por lo que pasa esa persona", remarcó, Madame, frente a la cámara.

La cocinera pudo volver a recorrer los pasillos de la exTevéPública y retomar sus actividades laborales en el programa culinario que la tiene contratada, después de casi tres meses de ausencia. Y, como ella misma contó, lo hace con las limitaciones físicas que ahora tiene. Recordemos que a Madame hace ocho años, se le murió un hijo, y atravesó el dolor más grande que puede vivir una persona.