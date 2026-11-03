Quien se quedó con el primer puesto fue Grego Rossello y gracias a Diego Ramos, que leyó mal y pensó que estaba apretando el botón con su propio nombre, mientas que la China Ansa y Pablo Migliore quedaron en el segundo y tercer puesto -respectivamente- y el último lugar fue para Lizy Tagliani.

Rossello tuvo muchas complicaciones para abrir la caja del auspiciante de la actividad y ponerse a cocinar por lo que recibió el comentario de Wanda Nara “Son los 30 segundos peores aprovechados de la historia”.

Diez minutos antes de que finalizara el periodo de cocina, sonó una chicharra y se cumplió la “sorpresa” que había anunciado el jurado. “Como en toda carrera es momento de pasar por boxes. Hay que detenerse un instante para mejorar el rendimiento” anunció la conductora de Masterchef Celebrity. y entonces, los participantes tuvieron que pasar por un minimercado para agarrar tan solo un ingrediente.

Los platos del “Gran Premio de MasterChef Celebrity Argentina”