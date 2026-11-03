La noche de última chance del reality culinario de Telefe tuvo una carrera para homenajear a la competencia de Fórmula 1 y al sabor del país vecino.
La Noche de Última Chance en la quinta semana de MasterChef Celebrity se convirtió en El Gran Premio, un desafío pensado en etapas en el cual la práctica y la clasificación pusieron en juego la agilidad y velocidad de los participantes. Después, la carrera fue el reto de cocinar en sólo 60 minutos.
Mike Amigorena, Sebastián Presta, Mala Fama, Diego Ramos, Pablo Migliore, China Ansa, Grego Rossello, la Negra Vernaci, Julieta Nair Calvo y Lizy Tagliani primero tuvieron que correr alrededor de la tercera estación de cocina del estudio y cuando el jurado dio la señal, se lanzaron hacia un botón para definir los lugares de clasificación de la carrera.
Damián Betular dio una información fundamental para el desafío “El mejor clasificado empezará a cocinar en el minuto cero, el segundo 30 segundos después y así sucesivamente hasta el puesto 10, que empezará 5 minutos más tarde que el prinero”.
Por su parte, Maru Botana agregó “El objetivo final de la carrera es que nos lleven a Brasil con un plato libre que lleve camarones”, y les advirtió que “en todo Gran Premio puede haber una sorpresa”.
Quien se quedó con el primer puesto fue Grego Rossello y gracias a Diego Ramos, que leyó mal y pensó que estaba apretando el botón con su propio nombre, mientas que la China Ansa y Pablo Migliore quedaron en el segundo y tercer puesto -respectivamente- y el último lugar fue para Lizy Tagliani.
Rossello tuvo muchas complicaciones para abrir la caja del auspiciante de la actividad y ponerse a cocinar por lo que recibió el comentario de Wanda Nara “Son los 30 segundos peores aprovechados de la historia”.
Diez minutos antes de que finalizara el periodo de cocina, sonó una chicharra y se cumplió la “sorpresa” que había anunciado el jurado. “Como en toda carrera es momento de pasar por boxes. Hay que detenerse un instante para mejorar el rendimiento” anunció la conductora de Masterchef Celebrity. y entonces, los participantes tuvieron que pasar por un minimercado para agarrar tan solo un ingrediente.
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