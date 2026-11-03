Uno de los protagonistas que se refirió al cambio fue Robert Pattinson, quien volverá a ponerse en la piel de Batman. El actor expresó su respaldo a la incorporación de Soderbergh y destacó su predisposición para colaborar con Reeves: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”.