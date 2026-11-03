El trabajador fue hospitalizado y continúa recuperándose en su casa. La filmación luego se reanudó y el estreno sigue previsto para febrero de 2028.
La filmación de The Batman Part II debió detenerse momentáneamente en la ciudad de Leavesden, Reino Unido, luego de que el Batimóvil atropellara a un actor durante una escena. El trabajador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica y, tras ser dado de alta, continúa su recuperación en su domicilio.
Una fuente vinculada a la producción de Warner Bros. relató cómo ocurrió el episodio: “La gente en el set dijo que el Batimóvil había atropellado a alguien. El rodaje se interrumpió después del accidente. Estas películas de acción siempre implican cierto nivel de riesgo, y este accidente fue un recordatorio de eso”.
Por otro lado, la segunda entrega de la historia del superhéroe atraviesa modificaciones en su equipo de dirección. A comienzos de mes se informó que Matt Reeves debió alejarse temporalmente del proyecto por motivos personales, por lo que Steven Soderbergh quedó a cargo de la dirección.
Uno de los protagonistas que se refirió al cambio fue Robert Pattinson, quien volverá a ponerse en la piel de Batman. El actor expresó su respaldo a la incorporación de Soderbergh y destacó su predisposición para colaborar con Reeves: “Estoy muy contento de que haya venido a ayudar a Matt. Es increíblemente generoso de su parte, y lo hace de la manera más amable. Es completamente desinteresado. Matt había puesto muchísimo trabajo en el guion y estamos casi terminando”.
Pese al incidente, las actividades de filmación se reanudaron en el mismo complejo de Leavesden. En tanto, el estreno de The Batman Part II continúa previsto para el 18 de febrero de 2028.