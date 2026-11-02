La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y generó polémica

"Con Lali no te metas", "Salí de acá China, ni se te ocurra", "Unas ganas de figurar" y "Le llegó la casado seña" fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las respuestas y que luego se replicaron en otras plataformas.

Sin embargo, la actriz no realizó declaraciones públicas sobre el casamiento ni explicó el motivo de su interacción. Tampoco hubo una respuesta de Lali ante los comentarios que se generaron alrededor del gesto.

La relación entre ambas artistas se remonta a los años en los que compartieron elenco en Casi Ángeles, la ficción juvenil creada por Cris Morena que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de su época.

Durante las grabaciones, las dos construyeron un vínculo que trascendió la pantalla y acompañó sus primeros años de popularidad. Con el paso del tiempo, sus carreras tomaron caminos diferentes y dejaron de mostrarse juntas públicamente.

En una entrevista anterior, Lali se había referido a la relación que mantiene actualmente con la actriz y aclaró que, si bien existe una historia compartida, no tienen una amistad cercana.

"La quiero porque hemos compartido inodoro, tenemos historia compartida y le deseo la alegría, pero no tenemos un vínculo de amistad. Conocemos la vida de la otra, los dolores, las infancias, nos conocemos" había expresado la cantante.