La China Suárez reaccionó a las fotos del casamiento de Lali Espósito y generó polémica

Un gesto de la actriz en una publicación de la cantante llamó la atención de sus seguidores y desató una ola de comentarios. Qué hizo y por qué su reacción no pasó inadvertida.
El casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat continúa generando repercusiones en las redes sociales, y esta vez, una de las interacciones que más llamó la atención fue la de Eugenia "La China" Suárez, quien reaccionó a las fotografías que la cantante compartió de la celebración. El gesto no pasó inadvertido y provocó una serie de comentarios entre los seguidores de ambas figuras.
La actriz le dio "me gusta" a la publicación de Instagram en la que Lali mostró algunos de los momentos más destacados de su boda, realizada el pasado sábado en una casona del barrio porteño de San Telmo.
La interacción sorprendió a varios usuarios, ya que la actriz, no estuvo entre los invitados al festejo. En pocos minutos, el gesto comenzó a circular por distintas cuentas de espectáculos y generó respuestas de todo tipo.
Aunque se trató de una interacción en redes sociales, la reacción de la actriz despertó comentarios entre los usuarios. Algunos respondieron con humor, mientras que otros aprovecharon la publicación para cuestionar a Suárez y recordar las polémicas sentimentales que protagonizó en los últimos años.
"Con Lali no te metas", "Salí de acá China, ni se te ocurra", "Unas ganas de figurar" y "Le llegó la casado seña" fueron algunos de los mensajes que aparecieron en las respuestas y que luego se replicaron en otras plataformas.
Sin embargo, la actriz no realizó declaraciones públicas sobre el casamiento ni explicó el motivo de su interacción. Tampoco hubo una respuesta de Lali ante los comentarios que se generaron alrededor del gesto.
La relación entre ambas artistas se remonta a los años en los que compartieron elenco en Casi Ángeles, la ficción juvenil creada por Cris Morena que se convirtió en uno de los grandes éxitos televisivos de su época.
Durante las grabaciones, las dos construyeron un vínculo que trascendió la pantalla y acompañó sus primeros años de popularidad. Con el paso del tiempo, sus carreras tomaron caminos diferentes y dejaron de mostrarse juntas públicamente.
En una entrevista anterior, Lali se había referido a la relación que mantiene actualmente con la actriz y aclaró que, si bien existe una historia compartida, no tienen una amistad cercana.
"La quiero porque hemos compartido inodoro, tenemos historia compartida y le deseo la alegría, pero no tenemos un vínculo de amistad. Conocemos la vida de la otra, los dolores, las infancias, nos conocemos" había expresado la cantante.
comentar