También por primera vez, Romero hace pública la nula relación familiar con el padre de sus hijas, el ex escribano de Showmatch Abel Jacubovich, quien murió en 2010. Cuando nacieron las mellizas Nicole y Calanit, la bomba sexy dejó las pasarelas, el teatro y la televisión para la crianza de su hijas. Fue un amor a primera vista, a tal punto que la familia de Jacubovich "echó a su hijo Abel del templo por casarse con una goy (católica)".

La relación familiar nunca fue fácil y todo se complicó con la muerte de su exmarido en 1995: "La familia del padre no se merece nada bueno. Falta un cheque con mucho dinero, a mis hijas les iban a dar las sobras. Me costó dos años convencer a mis hijas para que pelearan por lo suyo y todavía no le dieron lo que le dice la ley. Cuando me separé de Abel, se terminó la familia".

Romero contó que una de sus hijas vive en España y otra en Buenos Aires y por las restricciones de la pandemia no puede ir a visitar a su madre: "Si bien estoy en recuperación, falta todavía seguir con los estudios porque encontraron también que tengo una parte de la carótida semi tapada. Es por el estrés, porque no fumo, no tomo nada. Tengo un soplo en el corazón de toda la vida. Tengo el 76 % de las arterias tapadas, y también la femoral y la carótida. Entonces no sé cómo sería mi vida si no me cuidara".