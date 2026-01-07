El drama de Teto Medina: "Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon"

"Hola a todos. Quiero, primero, agradecer a todos los que se preocuparon por mi enfermedad... Les cuento que estoy bien y haciéndole caso a los médicos", comenzó Teto, a compartir con sus seguidores en redes sociales.

"Hace 3 meses me detectaron un cáncer de colon con metástasis en el hígado. Gracias a Dios la operación fue exitosa. Y ahora estoy haciendo mis correspondientes sesiones de Quimioterapia, con una posible operación de hígado", explicó Medina, sobre los pasos que sigue a fin de volver a recuperar su salud.

"Mientras tanto sigo en este camino que elegí hace algunos años, el de la recuperación de adicciones. Sigo con mis charlas en comunidades terapéuticas y disfrutando de cada día que la vida me regala. Les mando un abrazo. Gracias por leerme. Los quiero", finalizó el ex panelista de Bendita Tevé, en El 9, con un posteo que hizo en su cuenta de Facebook y replicó a través de otras vías de comunicación.

EL PRESENTE JUDICIAL DEL TETO

Fue en el 2023 que Teto fue procesado por abuso sexual con acceso carnal y en ese momento le impusieron un embargo millonario. Antes, el conductor y humorista se vio involucrado en un caso de explotación laboral y reducción a la servidumbre en el 2022. El presentador argentino pasó una semana preso.

Y tras las declaraciones de Mónica Fernández por abuso y amenazas con arma de fuego en el 1029, Medina, de 63 años, se enfrenta a un juicio oral todavía sin fecha -pero que se concretaría en el trascurso del 2026-, que podría llevarlo 20 años a la cárcel.