Christian Petersen habló después de recibir el alta médica: qué dijo

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, el chef y figura del canal El Gourmet comentó que había recibido el alta médica para volver a su casa, aunque reconoció que no tenía demasiados detalles sobre lo que le había pasado.

“Por suerte ayer desde el Hospital Alemán me dieron permiso para ir a casa. Aún ellos no saben qué me disparó esto, por lo que no te puedo contar qué pasó”, dijo.

Durante la entrevista con el periodista, agregó: “Recién la semana que viene voy a tener los resultados de un estudio importante y ahí te contaré”.

Y explicó: “Es verdad que bajé del volcán Lanín muy rápido y muy contento. Es verdad que los guías son increíbles. Es verdad que tanto la gente de Junín, de San Martín de Los Andes y del Hospital Alemán son los mejores médicos de la Argentina y me salvaron la vida”.

Con respecto a los hechos desencadenaron la descompensación, reveló: “Es verdad que cuando bajé estaba acelerado y por eso fui al médico. Eso es todo lo que te puedo contar porque es lo que me acuerdo”.

“Lo que es verdad es que estaba muy entrenado para subir al Lanín. Hago de todo todos los días y el guía era superprofesional. De hecho, él quería que hiciera cumbre. Si te parece la semana que viene cuando vaya al médico, te cuento un poco más o salimos a caminar y te cuento. Gran abrazo”, concluyó el chef.

Qué le pasó al chef

El cocinero sufrió una “falla multiorgánica”, durante una excursión al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, y rápidamente fue asistido por los guías y trasladado en primer término a un centro médico en Junín de los Andes, y luego al Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes. Estuvo en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica.

El episodio se produjo durante la excursión, cuando los guías notaron que el chef no estaba bien, y por lo tanto, pidieron asistencia al guardaparque. Luego, en los primeros estudios que le realizaron los médicos, detectaron una fibrilación auricular, que obligó a ingresarlo en terapia intensiva.

Por otra parte, y pocas horas antes de Nochebuena, la familia emitió un comunicado en el cual remarcaba la "franca mejoría" del chef, una de las razones por las cuales se autorizó su traslado a Buenos Aires. "Chris fue derivado hace unos días a Junín de los Andes con un importante stress físico, debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico en el cual se centró toda la atención", agregaron los integrantes de la familia: su esposa y sus tres hijos.