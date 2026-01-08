Qué es y cuánto cuesta el mega regalo que Nicole Neumann le hizo a su hija para los 15

"Basta con lo de la fiesta (la polémica por quien hacía el mega festejo y si el otro padre estaba o no invitado). Ella va a tener fiesta con su familia materna, por supuesto. Todos quieren festejar con ella sus 15", dijo Nicole, pocos días atrás, al participar de un programa de streaming, desde Punta del Este, en la previa a la significativa fecha.

Y el día del festejo llegó. Porque en las últimas horas, la menor de las 3 hijas de Neumann con Poroto cumplió 15 y lo celebró con su familia materna, en Uruguay, en una celebración que incluyó a sus familiares más cercanos como así, también, a un grupo reducido de amigos.

“Tenía esa posibilidad sin problemas, pero bueno no sé. Yo hablo por mi parte nada más”, aclaró, la exmodelo. "Y después va a tener la fiesta con sus amigos, en Argentina. Esta será a fines de febrero cuando vuelvan todos de las vacaciones. Porque, pobre, es una fecha complicada. Alegra está muy relajada. No compramos el cotillón aún, no llegamos. Va a salir todo perfecto. Tengo años de cumpleaños, chicos. Por año más el mío. Tengo cancha en la organización, más ahora que sumamos al bebé (Cruz, su hijo con Manu Urcera)".

Nicole 2

PIEZA DE COLECCIÓN

El presente que Nicole le entregó a Allegra se trata, nada más ni nada menos, que de una lujosa gargantilla de Swarovski perteneciente a la exclusiva colección de Ariana Grande. El collar, tan delicado como sofisticado, está bañado en rodio (un metal precioso blanco brillante del grupo del platino), de material preciosa.

Y está compuesto por cristales en forma de corazón, cada uno rodeado por un halo brillante de pavé. transparente. Y figura en la página oficial de la marca, de renombre internacional, la pieza está valuada en 979 mil pesos. Es decir, vale casi 1.000.000 de pesos, toda una cifra, si las hay...