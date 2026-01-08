Revelaron la polémica razón por la que Maxi López es el menos querido de MasterChef

"Estaba todo planeado para el 19 o 20 de diciembre. Llego a Suiza, hablo con mi mujer y me dice: ‘Cambió todo, no es más programado, es natural’", contó Maxi, invitado a Cortá por Lozano, en las tardes de Telefe. “El 31 no quería salir el chico. Y le dije al doctor: ‘Vamos a hacerlo salir, por favor, que yo tengo que volver a cocinar, si no me van a cocinar acá arriba. Si no vuelvo, me matan’”.

“No aguanté”, se sinceró López, sobre su pedido a los médicos de que se realizara una cesárea, a pesar del deseo de Daniela era el de un parto natural. Vale aclarar que el embarazo estaba a término: nueve meses y dos días de gestación llevaba al momento en que, a fines de diciembre, se concretó el parto.

“Salió todo bien, perfecto, después de dos días ya estábamos en casa, pude disfrutar bien de todo, me hubiese gustado disfrutar de mucho más, pero qué va a ser…”, compartió, el exjugador de fútbol, actual participante del reality culinario y de la programación matutina de Olga, desde Mar del Plata. "Me hubiese gustado disfrutar de mucho más". Y sobre los dichos de se generó polémica en redes sociales porque están quienes consideran que no respetó a su mujer.

LAS OLLAS ESTÁN QUE ARDEN

Pero más allá de los "dimes y diretes" que generó las declaraciones de Maxi en tevé, se conoció qué piensan sus compañeros de Masterchef sobre que haya vuelto a la competencia culinaria, después de varias semanas de ausencia. “A nivel competencia no se lo bancan. Como amigo lo adoran. ¿Qué pasa? Les molestó que se fuera a Suiza, va y viene, está fresco…viste que dicen que es el ganador”, contó Majo Martino, integrante de SQP.

Maxi López, nota 2

Y que le pusieron reemplazos fuertes, como Claudia Villafañe y Yanina Latorre, como para que le cuiden el lugar y no quede eliminado. “Se dieron cuenta todos que al tipo lo quieren mantener en el programa, y a nivel competencia les da bronca”.