Se conoció la causa de la muerte de James Ransone, actor de "It" y "The Wire"

La revista People tuvo acceso al acta de defunción del artista, quien fue encontrado sin vida el 19 de diciembre de 2025 en Los Ángeles. Según los documentos, el actor de It se suicidó, una hipótesis que desde el principio era la que tenía mayor fuerza.

Tras la difusión de la noticia, McPhee utilizó sus redes sociales para compartir un enlace destinado a la recaudación de fondos para la National Alliance on Mental Illness (NAMI). De esta manera, la familia busca transformar el dolor en una acción de apoyo a la prevención de enfermedades de salud mental y al acompañamiento de quienes atraviesan situaciones críticas.

mcphee

El actor padecía severos problemas de depresión, que salieron a la luz tras su muerte. Varios amigos y excompañeros relataron que, cuando era niño, fue víctima de un abuso que lo afectó profundamente a lo largo de toda su vida. Él mismo lo contó en 2021, cuando realizó la denuncia.

El hecho ocurrió cuando tenía 13 años y la Policía del condado de Baltimore se negó a investigar el caso. Su agresor fue un profesor de matemática llamado Timothy Rualo.

Cuando se conoció la noticia de su fallecimiento, su esposa dejó un emotivo mensaje en redes sociales para despedirlo, en medio de la conmoción por su pérdida.

image

“Te dije que te amé mil veces y sé que volveré a amarte. Me dijiste que necesitaba ser más como vos y que vos necesitabas ser más como yo, y tenías toda la razón. Gracias por darme los mejores regalos: Jack y Violet. Somos para siempre”, concluyó, en referencia a los dos hijos que tuvieron juntos.