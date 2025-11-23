El emotivo posteo de Tini Stoessel a María Becerra por su nuevo álbum

En una historia de Instagram, expresó: "Que lindo formar parte de este proyecto y más sabiendo todo lo que significó para vos todo este proceso", refiriéndose a su canción "Hasta que me enamoro". También mencionó la difícil experiencia de perder un segundo embarazo: "Ver cómo lograste convertir en arte lo que tanto te dolió".

"Te quiero mucho, estoy muy orgullosa de vos", concluyó la cantante, invitando a sus seguidores a escuchar el disco completo.

Cómo es el nuevo disco de María Becerra

Fiel a su estilo compositivo, que abarca historias personales y de personas cercanas, la cantante decidió explorar diversas identidades. Así nacen sus cuatro alter egos: Maite (representando vulnerabilidad, dolor y amor); Jojo (brillo y sensualidad como símbolo de libertad); Shanina (dualidad, deseo, intensidad y energía cambiante); y Gladys (raíz, verdad cruda, y orgullo por su origen y barrio). Cada una de ellas se manifiesta en tres canciones que abarcan géneros, historias y estéticas diversas, haciendo de "Quimera" un álbum que fusiona pop, urbano, R&B, salsa, dembow, sonidos experimentales, melancolía, fuego, catarsis y empoderamiento.

Sin embargo, "Quimera" no es solo un álbum de personajes. En el núcleo del disco también se encuentra María sin filtros. Una quinta voz que no actúa ni se oculta, sino que se muestra tal como es. Son cinco canciones en las que se despoja de toda ficción para hablar del amor, la verdad, las caídas, la sanación, el dolor y lo que, a pesar de todo, salva. Es el momento del álbum donde "se quita el disfraz" y se presenta en su forma más humana y auténtica.

El álbum fue producido por Xross, y María Becerra participó activamente en la producción de varias de sus canciones, profundizando su exploración sonora y marcando una nueva etapa de compromiso creativo integral, que también se refleja en lo visual, ya que gran parte de los videoclips surgieron de ideas originales desarrolladas por ella.

En cuanto a colaboraciones, "Quimera" conecta con diferentes mundos: Taichu, Jay Wheeler y J Rei aportan su toque en su capítulo más íntimo; Shanina se expande junto a TINI y Paulo Londra; Gladys encuentra su voz junto a Karina La Princesita; y Jojo despliega su magnetismo con El Alfa, creando un álbum donde cada colaboración no solo suma un nombre, sino que enriquece el lenguaje emocional y sonoro de cada identidad.