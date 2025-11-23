Maxi Gutiérrez, un militante de la pasión por el cine.

Licenciado en Comunicación Social y en Publicidad, egresado de la FUC -Universidad del Cine- ha dirigido "El Vagoneta en el mundo del cine" (2012); "Tokio" (2015) con Graciela Borges y Luis Brandoni; "Eso que nos enamora" (2018) con Benjamín Rojas, Paula Cancio, Carlos Portaluppi y Leticia Siciliani, entre otros; "La Panelista" (2021) con Florencia Peña, Favio Posca, Campi y Soledad Silveyra.

Con el estreno de “La Dicha en Movimiento” -su quinto filme- el autor y director no sólo concretó un sueño, sino que se logró describir a través de la historia de amor de Mario y Ana, un momento fundacional de toda una generación.

En 1983, Charly García quedó fascinado por la frescura y el espíritu lúdico del grupo Los Twist y en tan sólo 29 horas y media les produjo su disco debut, algo que formó parte del sonido de una generación y que se ubicó en el puesto 15º de su lista de los "100 mejores álbumes del rock argentino", según la encuesta del 2007 de la Revista Rolling Stone de Argentina.

La Dicha en Movimiento

Maxi Gutiérrez explica lo que significó en su vida la aparición de "La Dicha en Movimiento", el emblemático primer disco del grupo argentino Los Twist, y por qué eso se transformó en una película que describe con exactitud y ternura un momento tan especial de toda una generación.

Una historia de amor

Además de la dirección, Maxi Gutiérrez es -junto a Gonzalo Salaya- el autor del guión de la película. En qué momento la pandemia y su tarea como docente se transforman en el motor que dio origen a la idea contar, a través de una historia de amor, el sonido de una época fundacional en la música argentina.

El cine que inspira

Inquieto, polifacético y apasionado, Maxi Gutiérrez defiende el lugar del cine como una fuente de inspiración ante la vida y que muchas veces permite encontrar las herramientas para afrontar esos momentos de incertidumbre, donde parece que no hay salida.

Directores y películas

Maxi Gutiérrez profesa admiración por los cineastas -extranjeros y argentinos- y sus formas de contar las historias. Además, recuerda las películas que marcaron su vida y destaca los momentos que más lo identifican.

El orden del caos

El permanente avance de la tecnología en el mundo del cine ¿atenta o ayuda a los nuevos directores?. Maxi Gutiérrez señala las características más importantes de las nuevas generaciones: los filmmaker. El orden del caos a la hora de la creación.

Lo que vendrá

Los motivos por qué es importante ver el filme "La Dicha en Movimiento", no sólo para los que vivieron esa época, sino también para que las nuevas generaciones entiendan mejor el mundo en que viven. El recuerdo de la sensación que sintió cuando -de niño- descubrió la magia del cine.

Maxi Gutiérrez contagia.

Apasionado, entusiasta y hasta un poquitín hiperactivo, tiene una pulsión, una necesidad irrefrenable de contar historias.

Crear y recrear momentos que te dejen algo más que sólo imágenes, que te permitan ser mejor, que te inspiren.

Maxi Gutiérrez, un militante de la pasión por el cine.