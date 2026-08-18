Escandalosa decisión de Benjamín Vicuña tras su cruce con la China Suárez y Mauro Icardi

El actor decidió revocar el permiso de viajes que le había firmado a su ex, a fin de que no se pueda llevar a sus hijos lejos, por largos plazos de tiempo.
Benjamín Vicuña habló, como pocas veces, lo que significa para el tener a sus hijos a miles y miles de kilómetros de distancia por varios meses consecutivo, y Mauro Icardi le respondió, con crudeza, desde la redes sociales. Y, con el correr de las horas, el conflicto interno escaló tanto que terminó con una contundente decisión del actor.
“Es un tema sensible. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental... Mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros. Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie. El amor”, apuntó Benjamín contra su expareja y madre de sus hijos y, además, contra el jugador de fútbol.
"Claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, reforzó Vicuña, en sus dichos en PH. Y la respuesta, a través de Instagram, de Mauro, se hizo "sentir". “Cuando te hacés la víctima en TV para defender una imagen que los hechos no sostienen, hay algo que no cierra. Yo, más que preocuparme porque alguien pueda ‘robarte’ el vínculo con tus hijos, que claramente no es el caso, me preocuparía por intentar verlos y estar con ellos. Más que eso, me preocuparía porque te quieran ver”, apuntó, Icardi.
“Hace casi 3 meses que estamos en Argentina. Casi 80 días. Si tus hijos viven afuera, lo lógico sería querer aprovechar cada día posible con ellos. Cuando los números no coinciden con el relato, empiezan las preguntas o las victimizaciones para vender una obra o alguna película. ¿Le estarán copiando el discurso a la parte que me compete? Van por mal camino”, agregó, el deportista.
Según reveló la periodista Naiara Vecchio en su cuenta oficial de X, "se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña". Aseguró que, fuentes cercanas al artista, le habrían asegurado a la panelista de Los Profesionales con Flor, en El 9, que "nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo".
Recordemos que Benjamín Venía autorizando los viales y la permanencia que la China hacía con Magnolia, de ocho años y Amancio, de seis, para seguir los pasos deportivos de Mauro, en Turquía. Y que, a partir de ahora, pase lo que pase con el futuro laboral del delantero, la negoción de los plazos en que el chileno no puede ver a sus hijos, será con distintos matices, ya que no quiere pasar más tiempo alejando de los niños.
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