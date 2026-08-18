Escandalosa decisión de Benjamín Vicuña tras su cruce con la China Suárez y Mauro Icardi

TAJANTE DECISÓN DE VICUÑA

Según reveló la periodista Naiara Vecchio en su cuenta oficial de X, "se rompió el acuerdo por los permisos de viaje de los hijos de la China y Vicuña". Aseguró que, fuentes cercanas al artista, le habrían asegurado a la panelista de Los Profesionales con Flor, en El 9, que "nada sigue igual desde ahora, se habla todo de nuevo".

Recordemos que Benjamín Venía autorizando los viales y la permanencia que la China hacía con Magnolia, de ocho años y Amancio, de seis, para seguir los pasos deportivos de Mauro, en Turquía. Y que, a partir de ahora, pase lo que pase con el futuro laboral del delantero, la negoción de los plazos en que el chileno no puede ver a sus hijos, será con distintos matices, ya que no quiere pasar más tiempo alejando de los niños.