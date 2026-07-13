El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Selección: la reacción de la gente

LA REACCIÓN DE LA CRÍTICA

“La falta de tacto de esta gente cada día me sorprende más”, escribió uno. “Dale, ahí siento empatía por alguien que está cumpliendo el sueño de muchos y se queja”, sumó otro. Un tercer usuario fue más directo: “Que se busque un problema honesto”, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron.

Y aunque muchos creyeron que, tal vez, Jota iba a responder a los duros mensajes en su contra, por el contrario la influencer hizo un video desde el mismo aeropuerto, reforzando su "malhumor" por lo que le toca vivir. “Me duermo, me duermo, me duermo”, repitió, en tres oportunidades.