El enojo de Nati Jota por los viajes para seguir a la Selección: la reacción de la gente

La conductora fue "blanco" de una serie de críticas en redes sociales por quejarse del sacrificio que significa cubrir la Copa del mundo.
Nati Jota se ganó una seguidilla de críticas en redes sociales tras manifestar su "cansancio" por tener que viajar de un destino para el otro, a fin de cubrir las presentaciones de la Selección Argentina, en sus distintas locaciones. "No soy de esas personas que quiere estar un día en cada ciudad. Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme...".
"Me duermo. Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos... De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala. En avión, entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas”, hizo catarsis Nati, a través de un largo posteo que publicó en su historial de Instagram.
“No soy de esas personas que quiere estar un día en cada ciudad. Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme... Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho. Más si tu selección es una capa y sigue avanzando", compartió, la conductora.
“Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho. Más si tu selección es una capa y sigue avanzando", manifestó, Jota, y la respuesta de los followers, no tardó en llegar.
“La falta de tacto de esta gente cada día me sorprende más”, escribió uno. “Dale, ahí siento empatía por alguien que está cumpliendo el sueño de muchos y se queja”, sumó otro. Un tercer usuario fue más directo: “Que se busque un problema honesto”, fueron algunos de los comentarios que más se destacaron.
Y aunque muchos creyeron que, tal vez, Jota iba a responder a los duros mensajes en su contra, por el contrario la influencer hizo un video desde el mismo aeropuerto, reforzando su "malhumor" por lo que le toca vivir. “Me duermo, me duermo, me duermo”, repitió, en tres oportunidades.
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