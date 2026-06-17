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Quién reemplaza a Nati Jota en Olga durante su cobertura del Mundial

Juna Viale encabezó una edición especial de "Sería Increíble" mientras Nati Jota continúa con la cobertura del Mundial en Estados Unidos. También habrá participaciones de Oriana Sabatini, Catherine Fulop y Martín Cirio.

La ausencia temporal de Nati Jota por la cobertura del Mundial 2026 obligó a Olga a reorganizar una de sus franjas más fuertes. Lejos de pausar "Sería Increíble", el canal decidió mantener al aire el programa de 8 a 10 de la mañana con una serie de conductores invitados que ocuparán el lugar de la periodista durante su estadía en Estados Unidos.

La primera gran novedad de la semana fue la participación de Juana Viale, quien este miércoles asumió la conducción del ciclo junto al equipo habitual integrado por Eial Moldavsky, Toto Kirzner, Noelia Custodio y Felipe Colombo.

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La conductora se sumó al universo del streaming con una participación al frente del ciclo matutino.

La conductora se sumó al universo del streaming con una participación al frente del ciclo matutino.

El desembarco de Viale llamó la atención por tratarse de una figura históricamente asociada a la televisión abierta, y aunque ya había visitado el programa como invitada, esta vez le tocó ocupar el rol central.

Su debut comenzó con un pequeño blooper al aire. Al saludar a la audiencia dijo: "Buen día chicos y chicos", y rápidamente reaccionó entre risas: "¿Chicos y chicos dije?". Más adelante reconoció que "Ahora vine sin Nati. Es un desafío".

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Nati Jota acompaña a la Selección argentina en Estados Unidos y deja su lugar a conductores invitados en Olga.

Nati Jota acompaña a la Selección argentina en Estados Unidos y deja su lugar a conductores invitados en Olga.

Nati Jota, sin embargo, no estuvo completamente ausente. Desde el aeropuerto de Kansas salió en vivo durante buena parte de la segunda hora del programa para mostrar el clima que se vive entre los hinchas argentinos tras la victoria de la Selección frente a Argelia y en la previa del próximo encuentro.

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La programación especial continuará este jueves con Oriana Sabatini y Catherine Fulop como conductoras invitadas y el viernes será el turno de Martín Cirio, una de las figuras más reconocidas del ecosistema digital.

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