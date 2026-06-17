Quién reemplaza a Nati Jota en Olga durante su cobertura del Mundial

t6vwuyQTl_720x0__1 Nati Jota acompaña a la Selección argentina en Estados Unidos y deja su lugar a conductores invitados en Olga.

Nati Jota, sin embargo, no estuvo completamente ausente. Desde el aeropuerto de Kansas salió en vivo durante buena parte de la segunda hora del programa para mostrar el clima que se vive entre los hinchas argentinos tras la victoria de la Selección frente a Argelia y en la previa del próximo encuentro.

La programación especial continuará este jueves con Oriana Sabatini y Catherine Fulop como conductoras invitadas y el viernes será el turno de Martín Cirio, una de las figuras más reconocidas del ecosistema digital.