Cómo es el tratamiento estético que le cambió el rostro a Julián Álvarez: "No es magia"

Álvarez se sometió a una terapia regenerativa de la estética de su cara, siendo una de las zonas corporales con más visibilidad para cualquier, más considerando que el está expuesto ante miles de personas que lo ven en un estadio y las transmisiones televisivas y por youtube que llegan a millones.

CÓMO ES EL TRATAMIENTO DE JULIÁN

Más allá de la terapia regenerativa a la que Julián se expuso sesión a sesión de forma presencial y con cuidados cotidianos, el deportista de elite también tuvo que aprender técnicas para mantener su rostro a resguardo de los rayos UV durante los minutos de partido y de entrenamiento debajo del sol, algo que colaboró mucho al cuidado de la salud de su piel.

“Los resultados no son magia. No es buena suerte. No es poder tener mucho dinero... fundamental la voluntad y el compromiso del paciente para lograr los resultados esperados. “Con el Juli tenemos un gran ejemplo de lo que es la perseverancia y la responsabilidad de hacer bien un tratamiento, y no abandonar cuando todo parece que está perfecto. Seguir siempre las indicaciones médicas y de nuestro lado acompañar y buscar que esto sea lo más llevadero y disfrutable posible. Para así mantener todo buen resultado”, compartió, la especialista en dermatología que lo trató, a través de un posteo en redes sociales.