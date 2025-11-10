Récord: Tini Stoessel sumó a casi un millón de personas en el streaming de su show

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tininnews/status/1987502973518217606?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987502973518217606%7Ctwgr%5E05ad0f2bff9f235b9108fe752de07425975ad74d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fespectaculos%2Fmusica%2Ftini-a-puro-exito-con-futttura-cuantas-personas-lo-vieron-por-youtube-y-que-famosos-estuvieron%2F&partner=&hide_thread=false Queremos agradecer profundamente al streaming La Casa por haber transmitido el show de TINI ayer con tanta excelencia y calidad. Fue una experiencia increíble, llena de emoción, profesionalismo y magia. Gracias por permitirnos vivir este momento tan especial desde nuestras casas… pic.twitter.com/6jpZpr96TV — TINI News (@tininnews) November 9, 2025

Al enterarse, la cantante interrumpió brevemente el show: “Somos casi un millón de personas mirando, más todos los que están acá... Los amo mucho”, dijo frente al público.

Streaming y cercanía

El evento, que mezcla música, luces y tecnología, se consolida como uno de los más convocantes del año. La posibilidad de ver el recital desde el canal de YouTube permitió ampliar el alcance del festival y sumar seguidores de distintos países.

Las redes sociales se llenaron de mensajes durante la transmisión, posicionando el nombre de Tini entre las principales tendencias.

En los últimos días, la artista también generó repercusión por la aparición de Chris Martin, de Coldplay, en una de sus presentaciones. Luego, Tini compartió un mensaje donde agradeció al músico británico por acompañarla y ser “una inspiración”.