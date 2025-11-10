Récord: Tini Stoessel sumó a casi un millón de personas en el streaming de su show

En el marco de su festival Futttura, la cantante reunió a casi un millón de espectadores online durante su presentación en Tecnópolis, transmitida por La Casa Streaming.
Miles de personas llenaron Tecnópolis para ver a Tini Stoessel en una nueva fecha de su festival Futttura, mientras otra multitud seguía el show desde sus pantallas. De acuerdo con datos oficiales de La Casa Streaming, la transmisión llegó a casi un millón de seguidores en tiempo real.
Al enterarse, la cantante interrumpió brevemente el show: “Somos casi un millón de personas mirando, más todos los que están acá... Los amo mucho”, dijo frente al público.
El evento, que mezcla música, luces y tecnología, se consolida como uno de los más convocantes del año. La posibilidad de ver el recital desde el canal de YouTube permitió ampliar el alcance del festival y sumar seguidores de distintos países.
Las redes sociales se llenaron de mensajes durante la transmisión, posicionando el nombre de Tini entre las principales tendencias.
En los últimos días, la artista también generó repercusión por la aparición de Chris Martin, de Coldplay, en una de sus presentaciones. Luego, Tini compartió un mensaje donde agradeció al músico británico por acompañarla y ser “una inspiración”.
comentar