Mauro Icardi podrá ver a sus hijas en Argentina, pero con condiciones de Wanda Nara

Según trascendió, Wanda Nara accedió al reencuentro, pero con un pedido concreto: que las niñas mantengan sus rutinas escolares y no pasen tiempo con la pareja de su padre. En su presentación judicial, la empresaria hizo hincapié en que las menores “expresaron su deseo” de no compartir actividades con Suárez.

Las condiciones de Wanda Nara

El documento judicial, patrocinado por el abogado Nicolás Payarola, exige que Icardi detalle la duración, el lugar y las condiciones de cada encuentro. También propone una sanción económica de 100 millones de pesos en caso de incumplimiento.

Fuentes cercanas al futbolista explicaron que sus representantes legales ya respondieron al escrito y buscan que la situación “se resuelva sin exposición mediática”.

Icardi permanecerá en la Argentina hasta el 15 de noviembre, cuando debe volver a Turquía. No está confirmado si la actriz lo acompañará en sus compromisos familiares, aunque desde ambos entornos evitaron hacer declaraciones públicas.