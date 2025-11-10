Espectáculos |

Mauro Icardi podrá ver a sus hijas en Argentina, pero con condiciones de Wanda Nara

El jugador del Galatasaray llegó al país con la China Suárez. Su exesposa, Wanda Nara, pidió que el reencuentro con las niñas se realice sin la presencia de la actriz y bajo supervisión judicial.

Después de varios meses fuera del país, Mauro Icardi aterrizó en Buenos Aires acompañado por la China Suárez. El motivo principal es el estreno de “Hija del Fuego”, la nueva producción que protagoniza la actriz, aunque el delantero planea aprovechar la estadía para ver a sus hijas.

Según trascendió, Wanda Nara accedió al reencuentro, pero con un pedido concreto: que las niñas mantengan sus rutinas escolares y no pasen tiempo con la pareja de su padre. En su presentación judicial, la empresaria hizo hincapié en que las menores “expresaron su deseo” de no compartir actividades con Suárez.

ADEMÁS: MasterChef Celebrity: sigue el show entre Wanda y Maxi

Las condiciones de Wanda Nara

El documento judicial, patrocinado por el abogado Nicolás Payarola, exige que Icardi detalle la duración, el lugar y las condiciones de cada encuentro. También propone una sanción económica de 100 millones de pesos en caso de incumplimiento.

Fuentes cercanas al futbolista explicaron que sus representantes legales ya respondieron al escrito y buscan que la situación “se resuelva sin exposición mediática”.

Icardi permanecerá en la Argentina hasta el 15 de noviembre, cuando debe volver a Turquía. No está confirmado si la actriz lo acompañará en sus compromisos familiares, aunque desde ambos entornos evitaron hacer declaraciones públicas.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados