Fede Bal contó cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel

El hijo del Carmen Barbieri y Santiago Bal confesó en un programa radial que es infiel desde los 12 años, cuando engañó a una chica que hoy es famosa.
En las últimas semanas Fede Bal volvió a ser noticia al ser vinculado con varias famosas, con quienes mantiene relaciones abiertas. El conductor del programa "Por el Mundo" en El Trece fue entrevistado por Matías Martín para el ciclo radial "Todo Pasa" en la FM Urbana Play, y habló de sus conquistas, confesando a qué edad comenzó a ser infiel y quien fue la famosa que lo sufrió.
“Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria” y mencionó el nombre de la primera mujer que fue víctima de su infidelidad “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”.
En una charla distendida, el hijo de Carmen y Santiago dio detalles de la situación que lo llevó a ser infiel a los 12 años “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.
“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa” explicó el actor acerca de lo que sintió la primera vez que la vió.
Fede Bal sostuvo que la diferencia de edad entre ellos, terminó por molestarle “Y le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe me empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos".
Para terminar relató “Y me fui con Amira. Me fui con Amira -otra compañera del colegio- y me la chapé y ella lo vio, le hice muy mal...“ cerró la historia.
