Fede Bal contó cuál fue la primera famosa a la que le fue infiel

“Yo tenía unos 12 años y ella 10. Ella es conocida. Éramos noviecitos del camión escolar en la primaria” y mencionó el nombre de la primera mujer que fue víctima de su infidelidad “Ella es Stephanie Demner. Fue mi primer novia”.

FEDE

En una charla distendida, el hijo de Carmen y Santiago dio detalles de la situación que lo llevó a ser infiel a los 12 años “Nos dábamos piquitos a esa edad con mucha tranquilidad. Y de golpe yo quería más. Yo quería más besos, abrazos. Pero ella era más chica, le llevo dos años”.

“Ella era perfecta como ahora, que es una bomba de mujer. Imagínatela con 10 años. Se abre la puerta corrediza del micro escolar, de esos micros pintados de naranja. Y entró ese ángel y le dije, yo necesito realmente decirle lo que me pasa” explicó el actor acerca de lo que sintió la primera vez que la vió.

image Stephanie Demner

Fede Bal sostuvo que la diferencia de edad entre ellos, terminó por molestarle “Y le regalé un CD de Eminem. Pero me lo devolvió al otro día. Me dijo que no la dejaban escuchar eso en su casa. De golpe me empezamos a ponernos de novios porque yo le hacía cartitas, todo. Y no iba para allá. No me daba ni piquitos".

Para terminar relató “Y me fui con Amira. Me fui con Amira -otra compañera del colegio- y me la chapé y ella lo vio, le hice muy mal...“ cerró la historia.