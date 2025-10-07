Wanda Nara y Martín Migueles, primer gesto público: se los vio tomados del brazo en Nordelta

La caminata quedó registrada mientras la hija menor de Wanda los acompañaba, sumando un toque de cotidianidad al paseo. La empresaria lució un buzo rojo amplio, mientras Migueles eligió un estilo informal con una bolsa de compras sobre el hombro. Ambos llevaban tazas de café, ajenos a la atención de quienes los cruzaban.

La foto que confirma la relación entre Nara y Migueles fue una primicia del periodista Ángel de Brito, quien publicó la imagen en su cuenta de Instagram.

Consolidación del vínculo

El fin de semana continuó con actividades al aire libre: navegaron por el río, recorrieron canales y disfrutaron de motos de agua. Las hijas de Wanda permanecieron siempre cerca, mostrando una convivencia descontracturada y cercana. Cada aparición en público refuerza que la pareja ya no busca evitar la exposición mediática.

Antes de este domingo, solo se habían filtrado pistas sutiles en redes sociales. La foto del brazo tatuado y las menciones a cafés compartidos dejaron entrever la relación, pero la caminata tomada del brazo confirma que Wanda Nara y Martín Migueles avanzan hacia una etapa más abierta y visible de su vínculo.