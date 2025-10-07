Espectáculos |

Wanda Nara y Martín Migueles, primer gesto público: se los vio tomados del brazo en Nordelta

Después especulaciones y pequeñas pistas en redes, ambos se mostraron caminando tomados del brazo en Nordelta. La imagen fue difundida por el periodista Ángel de Brito.

Este domingo, Wanda Nara y Martín Migueles fueron fotografiados caminando juntos y tomados del brazo en un shopping center de Nordelta, marcando un cambio en la manera en que manejan su vínculo. Hasta entonces, la pareja había mostrado su relación con discreción, compartiendo solo indicios en Instagram: un brazo tatuado, siluetas borrosas o cafés compartidos.

La caminata quedó registrada mientras la hija menor de Wanda los acompañaba, sumando un toque de cotidianidad al paseo. La empresaria lució un buzo rojo amplio, mientras Migueles eligió un estilo informal con una bolsa de compras sobre el hombro. Ambos llevaban tazas de café, ajenos a la atención de quienes los cruzaban.

La foto que confirma la relación entre Nara y Migueles fue una primicia del periodista Ángel de Brito, quien publicó la imagen en su cuenta de Instagram.

wandaaa

Consolidación del vínculo

El fin de semana continuó con actividades al aire libre: navegaron por el río, recorrieron canales y disfrutaron de motos de agua. Las hijas de Wanda permanecieron siempre cerca, mostrando una convivencia descontracturada y cercana. Cada aparición en público refuerza que la pareja ya no busca evitar la exposición mediática.

Antes de este domingo, solo se habían filtrado pistas sutiles en redes sociales. La foto del brazo tatuado y las menciones a cafés compartidos dejaron entrever la relación, pero la caminata tomada del brazo confirma que Wanda Nara y Martín Migueles avanzan hacia una etapa más abierta y visible de su vínculo.

