El fuerte mensaje de Furia sobre la ausencia de Wanda Nara en un evento

Tras visitar La noche de los Ex, debate del reality que conduce Robertito Funes Ugarte, Furia desembarcó en Implacables (El Nueve) para dialogar con Susana Roccasalvo sobre su paso por la casa y cómo se siente con la información que va recogiendo ahora que recuperó su teléfono, y tiene acceso a las redes sociales.

Durante la charla con la conductora, Juliana se refirió las versiones que circularon sobre la supuesta incomodidad de Wanda Nara al saber que trabajarían juntas en un evento del Circo Rodas: "No puedo hablar de todo eso, pero creo que lo del circo está más que cerrado".

FURIA.jpg "Yo ni sabía que iba a estar Wanda", aclaró 'Furia".

Lo cierto es que, ante la mención del espectáculo, Juliana no se olvidó de la empresaria y lanzó: "Y quiero asumir que Wanda Nara no se fue por mi culpa, sino porque hubo un tema de que apresuraron las cosas antes y no estaba bien cerrado todo".

"Aparte, yo ni sabía que iba a estar con Wanda Nara", aclaró la ex participante del reality que conduce Santiago del Moro en alusión a la publicidad gráfica del circo que se promocionó en internet.

Lejos de mostrarse filosa o picante con la empresaria, Juliana manifestó: "¡Aguante Wanda!" para luego hacerle un especial pedido ante la cámara: "Seguí cantando, nena que amamos tu música".

Wanda Nara aclaró los motivos por los que no se sumará a Circo Rodas

Después que el influencer Fede Flowers la acusara de no querer cruzarse con Juliana, la empresaria decidió esclarecer públicamente la verdadera razón detrás de su ausencia en el espectáculo.

“Wanda Nara se bajó de la presentación en el Circo Rodas que compartiría con Furia. Ella iba a ser la madrina e iba a ocupar un lugar privilegiado, pero no quiso compartir escenario con ella. Teme que le saque protagonismo. Devolvió el dinero”, había comunicado a través de su cuenta en X (Ex Twitter).

De esta manera, para dar su versión de los hechos, Wanda optó por mandarle un mensaje a Guido Zaffora, panelista de Intrusos (América TV) en plena transmisión para que él lo leyera al aire.

“Nunca estuve en el Circo, no me bajé y nunca acepté porque no tengo días libres en julio”, aclaró Wanda en su descargo. Además, la esposa de Mauro Icardi subrayó, categóricamente: “Nunca cerré y no me pagaron ni nada”.

Furia habló de su diagnóstico de leucemia y cómo era su vida antes de Gran Hermano

Durante la entrevista con Susana Roccasalvo, Furia se refirió a la enfermedad que le fue diagnosticada mientras estaba adentro del certamen y al éxito que alcanzó entre la gente. Ella tiene leucemia grado 1, que aun no requiere tratamiento efectivo, sino control médico. “Soy consciente del fenómeno que se generó, del fandom, y por eso muchos me asocian a la política. Ser popular. Mover masas o ser un gran referente tiene un costo, un precio. Yo voy a ser una referente muy positiva después de salir de la casa porque Juliana es una persona muy estructurada”, afirmó primero sobre su alto perfil y todo lo que viene dando que hablar después de ser eliminada de la competencia.

“No significa que Juliana no discuta o no tenga un altercado con alguien, pero si Juliana los va a poner en su carril donde deben estar”, agregó la joven hablando en tercera persona, como si se refiriera a alguien ajeno a ella. “No significa que se me subió la fama a la cabeza, no. Juliana solamente salió a defenderse y a poder trabajar porque yo, lamentablemente, me quedo sin el premio y tengo que empezar a trabajar”, comentó, antes de hablar de su enfermedad y sobrelas condiciones que ella creía que la habían llevado a su diagnóstico.

“Yo creo que fue algo físico, pero también de estrés. También falleció mi mamá, mi papá y yo me empecé a cargar toda la mochila. Me cargué a casi toda mi familia a mis espaldas, tanto el dolor de mi papá como de mi mamá. Yo sentía que era la heroína, la guerrera de todo salvando casas, sacando okupas”, detalló acerca de lo que le había ocurrido antes de entrar al concurso del programa de Telefe.

Juliana reveló el cambio que dio su vida en pocos meses. “Yo trabajaba en un shopping 8 horas parada. Me llama una gran empresa, comienzo a trabajar de visual merchandising y, por último, me llaman de Gran Hermano. Fue reloco, pero yo venía de mucha carga de cosas. Por eso digo que hay que exteriorizar. Hay que ser feliz y no engancharte con ninguna", concluyó.