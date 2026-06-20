El hijo de Florencia Peña la defendió tras la polémica con Jorge Messi

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En el mismo texto, la alentó a superar las repercusiones del hecho al aseverar que “ lo mejor que tenes es que siempre caes parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenes ángel y eso no lo tienen todos”, concluyendo que “ de esta salís fortalecida y con más power del que ya tenes porque no te mereces esto”.

Si bien reconoció que existió un error por parte de la conductora, consideró desmedida la reacción del público. “ Se entiende la consecuencia por el error, pero tanto odio, tanto, ¿puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?”, planteó en su publicación.

Otero también vinculó las críticas con cuestiones de género e identidad. En ese sentido, se preguntó si el rechazo que recibió Peña está relacionado con el hecho de ser “una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y mujer”. Además, destacó que su madre siempre defendió sus convicciones y acompañó distintas causas a lo largo de su carrera.

El mensaje concluyó con un llamado a reflexionar sobre los límites de las críticas públicas. “No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”, sostuvo. La actriz respondió en los comentarios con un mensaje cargado de emoción: “Hijo de mi corazón estoy llorando. Gracias por tan hermosas palabras y gracias también por el amor incondicional que me hace tener el valor para no caerme”.