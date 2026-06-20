El hijo de Florencia Peña la defendió tras la polémica con Jorge Messi

Juan Otero Peña publicó un extenso mensaje en redes sociales para respaldar a Flor Peña y cuestionó el nivel de agresividad que recibió luego del episodio ocurrido en Luzu TV.
Juan Otero, hijo de Florencia Peña, salió públicamente en defensa de su madre tras la polémica generada por el episodio protagonizado con Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, durante una emisión de Luzu TV. A través de sus redes sociales, el joven cuestionó las críticas que recibió la actriz y destacó su rol como madre.
En un mensaje publicado en Instagram, Otero elogió a Peña y remarcó el vínculo que mantienen. “Sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos”, escribió. Además, la definió como una mujer “compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva”.
El joven también reflexionó sobre la repercusión que tuvo el episodio y el tratamiento que recibió su madre en redes sociales. “Me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad. Donde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo”, expresó.
"Que decirte ma… sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos. Sos una madre compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva. Lo mejor que tenes es que siempre caes parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenes ángel y eso no lo tienen todos. De esta salís fortalecida y con más power del que ya tenes porque no te mereces esto. Sobran palabras para describirte como persona, pero nunca hacen mal recordarlas. Nunca hacer mal recordar que me empujaste a ser siempre quien quiero ser, que me empujaste a seguir mis sueños, a creerlos y a lograrlos. Que mejor madre puede tener uno, que aquella madre que hace todo para que su hijo tenga todo. De corazón les deseo a todos una madre como ella. Y también me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad. Donde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo. Se entiende la consecuencia por el error, pero tanto odio, tanto, puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas? Tanto odio puede generar una persona que se equivoca, o es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y MUJER. Que creo que eso es lo importante acá. Se la ataca por ser mujer, pero que mujer eh. Una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma. No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características."
En el mismo texto, la alentó a superar las repercusiones del hecho al aseverar que “ lo mejor que tenes es que siempre caes parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenes ángel y eso no lo tienen todos”, concluyendo que “ de esta salís fortalecida y con más power del que ya tenes porque no te mereces esto”.
Si bien reconoció que existió un error por parte de la conductora, consideró desmedida la reacción del público. “ Se entiende la consecuencia por el error, pero tanto odio, tanto, ¿puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas?”, planteó en su publicación.
Otero también vinculó las críticas con cuestiones de género e identidad. En ese sentido, se preguntó si el rechazo que recibió Peña está relacionado con el hecho de ser “una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y mujer”. Además, destacó que su madre siempre defendió sus convicciones y acompañó distintas causas a lo largo de su carrera.
El mensaje concluyó con un llamado a reflexionar sobre los límites de las críticas públicas. “No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características”, sostuvo. La actriz respondió en los comentarios con un mensaje cargado de emoción: “Hijo de mi corazón estoy llorando. Gracias por tan hermosas palabras y gracias también por el amor incondicional que me hace tener el valor para no caerme”.