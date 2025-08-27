El importante anuncio de Jimena Barón en redes sociales que sorprendió a todos

El video de la sorpresa comienza con Jimena y su hijo mayor, Momo, hablando del bautismo de Arturo, en la intimidad de la cocina hogareña. Al escuchar y ser partícipe de la conversación, Mari preguntó dónde sería, algo que Jimena esquivó definir para que no se filtre el dato preciso de donde será la ceremonia religiosa, a realizarse de cara a fin de año.

En ese momento, Momo aprovechó para preguntar quién será el encargado de elegir tanto al padrino y a la madrina que tendrá, por siempre, el niño. A lo que, en una primera respuesta, Jimena: “Al padrino, claro, Matías (Pallero) y a la madrina yo”. “A mí me dijeron que la madrina es la persona que le llega a pasar algo a mamá, Dios no permita, cuidaría a mis hijos como si fuera yo”, agregó Barón, a modo de explicación, a su primogénito.

Y ya no hubo lugar para más más vueltas, especulaciones, suposiciones. Y entonces Momo le preguntó a su mamá: hijo le preguntó: “¿Vos ya sabés a quién elegiste de madrina para Arturo?”. “Me gustaría que fuera Mari”, propuso Jimena, en voz alta. Al principio, Mari no le creyó los dichos a Barón: “Me estás cargando...", le dijo, incluso. Pero al caer en cuentas de que era cierta la propuesta de la actriz, largó el bowl que secaba, se puso a llorar y se fundió en un estrecho abrazo con La Cobra.

EL SENTIDO POSTEO DE JIMENA

"Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida", publicó Jimena, en su perfil de Instagram, junto al video que recordará por siempre el tierno anuncio a Mari.

Jimena Barón, nota El cálido posteo en Instagram de Jimena para anunciar la noticia.

"Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto", compartió Barón, sobre el momento en que le contó a la niñera de sus hijos y mano derecha en la organización de las tareas del hogar, que había sido la gran elegida gran.

Jimena Barón, nota 2 Jimena con Mari, quien fue su niñera y ahora ayuda en la crianza de los 2 hijos de la actriz.