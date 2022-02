El indirecto posteo de Lizy Tagliani hacia su ex

"Estas equivocada: yo solo quería que me fueran fiel", fue la respuesta de Alturria a una seguidora que lo acusaba de buscar fama con la conductora.

En las últimas horas, Lizy Tagliani encendió las redes con un fuerte posteo que dio mucho para hablar. “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.



Fiel a a su sentido del humor, agregó: “Creo que merecía al menos un ‘¿cómo estás trava? ¿Te fuiste a hacer la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés”.



“Jajajaja La próstata. Me acordé que me tengo que ir a hacer el estudio Bueno, me sirvió el enojo”, concluyó Lizy a pura ironía.

Si bien la actriz no nombró a su ex, sus seguidores interpretaron automáticamente que Alturria era el destinatario del mensajes.

El posteo recibió el apoyo de varios usuarios. “Nada como mandarlo a cagar”, “Creo que todas estamos en la misma, Lizy. Cortemos con todos los que no nos valoran”, “Ay Dios mío, ¿para Leo? Que se vaya por donde vino”, fueron algunas de los comentarios.