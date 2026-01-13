Maxi López tendrá su reality show

MLFLIA 2 Maxi López, Daniela Christiansson y la pequeña Elle.

En las últimas horas trascendió que ex marido de Wanda Nara, tiene planificado establecerse en Argentina junto con Daniela Christiansson -su actual esposa- y sus dos pequeños, Elle -próxima a cumplir 3 años- y Lando -que nació el 31 de diciembre pasado- para poder estar más cerca de Valentino (16), Constantino (15) y Benedicto (12), sus tres hijos mayores.

La periodista Naiara Vecchio aseguró que Maximiliano Gastón López tendrá su propio reality show y se trataría de una producción independiente enfocada en la transformación física y el cambio de hábitos del exfutbolista.

Captura de pantalla 2026-01-13 a las 11.31.49a.m.

"El participante de Masterchef Celebrity y conductor de Olga en Mar del Plata prepara una producción independiente donde compartirá en redes sociales su cambio y evolución durante 3 meses con el seguimiento de profesionales de la salud. La idea es empezar a grabarlo desde marzo" indica el posteo de la periodista.

El contenido será registrado principalmente para plataformas digitales y comenzaría a grabarse a partir de marzo, en coincidencia con la llegada al país de Daniela Christiansson y sus dos hijos menores. Por su parte, Maxi López se encuentra abocado a preparar la casa en la que planea vivir junto a toda su familia durante esta nueva etapa, mientras él extiende su contrato con el streaming Olga, canales de televisión (Telefe y una señal deportiva) y marcas comerciales que lo convocaron por presencias y acciones en redes.

MLMC

Este giro en la carrera de Maxi López cambió radicalmente en su paso por MasterChef Celebrity, donde pudo revertir la imagen negativa que la gente tenía de él -por las permanentes declaraciones de Wanda-, descubriendo que una vida en Argentina -junto a sus hijos mayores- era una posibilidad real.