El Insólito motivo por el que Roberto Funes Ugarte viajó a Corea del Sur

"Voy a ser el embajador del semen de salmón", oficializó Robertito, desde su programa en La Nación +. "Tengo un contacto ahí con los salmones, me están esperando para eyacular todos", dijo Funes Ugarte, a modo de broma. Para luego, adentrarse en el motivo por el que tiene pensando capitalizar su tiempo allá, mientras cumple con sus compromisos para Por el mundo, el programa de Marley, en Telefe.

"Mi amiga la molusca (son amigos hace años, el la nombra siempre al aire) me está haciendo todo un trámite para ser el embajador de la crema de semen de salmón. Ya vi cómo todo sucede. Se calientan mucho... Ven mis fotos así, oh, oh, oh. Es todo un mix que se hace", dijo el conductor, con su clásico estilo humorístico.

Los beneficios del semen de salmón

"Está el inyectable y la cremita, yo soy de cuidarme mucho, pero todo lo que sea invasivo no lo hago porque me dan miedo las agujas. La idea es aprovechar el viaje para encarar un proyecto empresarial con mi amiga y el semen de salmón", anticipó Robertito,

Además, el conductor explicó. para quienes no conozcan las propiedades de este producto -el polinucleótido- derivado del ADN de los espermatozoides del salmón, tiene altos poderes regenerativos, estimula la producción de colágeno y elastina, repara células dañadas y fortalece la barrera cutánea, mejorando la firmeza, elasticidad, hidratación y luminosidad de la piel.

SIGUE LA GUERRA ENTRE ROBERTITO Y NANCY PAZOS

"Está perfecto, es el lugar que tiene, como movilero, no acepto que me conduzca", dijo recientemente Nancy Pazos sobre la nominación de Robertito a los premios Martín Fierro como mejor cronista. "La reemplaza a Georgina Barbarossa cuando ella no está porque, en realidad, el canal no tiene ganas de aguantar caras de ort* del resto de los panelistas".

"El reemplazo natural de Georgina soy yo... Hay gente en el panel que el canal cree que se quejarían, por eso no me ponen", planteó la periodista, sobre la consideración que tiene de su rol en A la Barbarossa -el programa de las mañanas de Telefe que comparten con Funes Ugarte-, cuando la conductora se ausenta. Recordemos que el encono entre ambos periodistas viene de varios meses atrás y que parte de una base de diferencias ideológicas.