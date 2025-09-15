Pánico en Crónica TV: un hombre se metió en el canal y amenazó a conductores con un cuchillo

"Hubo caos en Crónica Televisión y el Diario Crónica. Les cuento lo que pasó...", introdujo Mercedes Ninci, al aire de Radio Mitre, para el programa de Eduardo Feimann. "Estaban saliendo en vivo (en la primera mañana de la emisora, de madrugada), que estaban conduciendo Mauricio López y Barbie Corvalán".

"De golpe, aparece un loco con un termo con agua caliente y con un cuchillo. Empezó a amenazar a los conductores y quería que le hagan una nota. El tipo pasó como si nada (al canal). Hay un montón de custodios en la puerta, pero se ve que estaban tomando mate y durmiendo, porque no llegaron a ver cómo se metió el tipo", amplió la periodista, sobre como la persona logró meterse en la emisora.

"Vino la policía, rodeó toda la manzana, esto es Azopardo y Garay. Vinieron fuerzas especiales de la Policía de la Ciudad, parecía el Desembarco de Normandía. Estuvieron 1 hora buscando al loco adentro porque, encima, este edificio es altísimo, había que encontrarlo. Finalmente, lo detuvieron", detalló, Ninci.

CÓMO TERMINÓ EL MAL MOMENTO

"Ya se lo llevaron al detenido. Todo el personal del canal, del portal web y del canal, fueron evacuados. Ya le pidieron al personal que reingrese al edificio y, en un ratito, va a volver la señal de Crónica. Los chicos la pasaron mal", compartió, Mercedes.

Escándalo en Crónica

"Pregunté el motivo por el que el hombre quería que le hagan una nota y nadie sabe. Los amenazó al aire, por eso se cortó la transmisión", cerró Ninci, sobre el hecho ocurrido en el legendario medio de comunicación, cercano a la Autopista 25 de mayo.

Los compañeros del canal, ampliaron detalles de lo sucedido:

"A partir de las 4 de la madrugada, este hombre empezó a golpear un ventanal muy grande que hay en la calle (desde que se ve el estudio de tevé). Estuvo una hora y media sí. Y, de repente, se escucha en la redacción un griterío, golpes y a sujeto que estaba tratando de treparse por la pared. Rompió una televisión, gran parte de la redacción".

"Estaba a los gritos esta persona. Y cortamos la transmisión por una cuestión lógica. Nos acercamos a hablarle con Mati Rufett (periodista deportivo), se levanta la remera y medio que se baja los pantalones. Decía que estaba desesperado, que una banda lo quería matar. No era muy coherente lo que decía. Al compañero de seguridad, lo quiso matar con el cuchillo", amplio Gastón Samá, integrante del aire del canal.