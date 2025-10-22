Masterchef Celebrity: un desafío muy divertido

Ante la consulta de Wanda Nara, Damián Betular comenzó con la explicación "Van a tener que realizar algo muy simple y conciso. Van a tener 50 minutos para realizar una milanesa con una guarnición, previa visita al mercado, por supuesto... Ah, un detalle ínfimo, no van a poder agarrar todos los ingredientes que quieran en el mercado ".

Entonces Donato de Santis aclaró la situación "La cantidad de ingredientes se va a determinar de dos factores. Primero de lo que tienen debajo de esta tela, y segundo lo que está acá atrás", fue en ese momento que los cocineros descubrieron lo que había abajo de las telas: unos canastos para colgarse en el cuello.

Una vez que todos los participantes se pusieron los canastos y pasaron al frente, Germán Martitegui les explicó "Les vamos a proponer un juego que va a determinar la cantidad de ingredientes que van a poder elegir en el mercado. La cantidad de ingredientes va a depender y va a ser exacta a la cantidad de pelotitas que ustedes atrapen. Las pelotitas las vamos a tirar nosotros, que estuvimos practicando".

Entonces, Donato De Santis aclaró que hay reglas "Las pelotitas se atrapan en el aire, nada de usar la mano, porque sino se las vamos a descontar. Van a tener 1 minuto exacto y vamos a fiscalizar cuántas pelotitas tienen y eso va a correspondiente al número de ingredientes del mercado ".

image

Damián Betular les recomendó a los participantes que intentaran agarrar 4 pelotitas como mínimo, para poder hacer el plato con comodidad, y les aclaró que está prohibido prestarse ingredientes del mercado. Pero los jurados tenían más sorpresas, ya que antes de comenzar, sorprendieron a los concursantes con el ingreso de una pared para separarlos, y arrojar las pelotitas por sobre el muro.

image

Una vez terminado el juego, Wanda Nara aseguró que un participante realizó trampa "El VAR controló que el Chino (Leunis) hizo trampa, se te ve dando dos pelotas a la señorita Marixa Balli. Te vamos a pedir Marixa que tire las pelotas que te dio el Chino, ya vos Chino que tire dos pelotas, que es la penalidad por la trampa que hiciste" anunció la pena para los involucrados.

Después, contaron cuántas pelotas tenía cada participante, lo que les permitiría elegir esa cantidad de elementos para cocinar cuando fueran al mercado.