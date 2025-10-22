Pampita ironizó a Evangelina Anderson y apuntó contra su rol de botinera: "Con el laburo que es..."

Pero, en una de las últimas grabaciones, la conductora generó polémica con un comentario dirigido a Evangelina Anderson, una de las integrantes del jurado, que despertó opiniones encontradas en redes sociales y que terminó instalándose como noticia en los medios tradicionales.

Pampita habló con Evangelina sobre el rol de las esposas de los jugadores de fútbol y se generó un momento entre ellas que se viralizó. "¿Qué hacen las botineras?", luego de que Anderson comentara su vínculo con Karina La Princesita durante la relación de la cantante con el Kun Agüero.

"Botineamos...", respondió entre risas Anderson, con total sinceridad. Y Carolina cerró la intervención diciendo: "Y sí chicas, a mucha honra, con el laburo que es botinear, cambian a los chicos de cole…". Y esa reflexión de la también modelo quedó en el centro de la crítica por su contenido.

EL JUSTIFICATIVO DE PAMPITA

"Está cortado ese clip. Nunca hablo mal de una mujer", aseguró, Carolina, en una nota para SQP, el programa de Yanina Latorre, en las tardes noches de América. "Cualquier mujer que posterga sus sueños e ilusiones para acompañar a otro, que ese otro brille y tenga su familia a su lado, es una grosa".

Con especial énfasis en los desafíos del rol de botinera, Carolina agregó: "aplaudo de pie a las botineras, sé todo lo que hay detrás y lo que es criar chicos en un país que no es el tuyo y sin tu familia. Nada más alejado de mí que hablar mal de otra mujer y todos mis respetos para las botineras".