La confesión de Marcelo Longobardi: "Me daba verguenza decir que no terminé el secundario"

"Lo raro del asunto es que traté de ocultar eso durante mucho tiempo porque me daba verguenza. Hasta que fui a terapia, ya de más grande... Hay una parte de mi vida que yo la borré", se sinceró Marcelo, entrevistado en Perros de la calle.

"Nunca falté a la verdad, nunca dije una mentira, nunca dije ´fui a Haward´. Solamente oculté la información. Inclusive, frente a mis hijos, porque me resultaba... pero un día la confesé", recordó Longobardi, en diálogo con Matías Martín.

"La terapia me reconcilió con mi vida y me hizo entender, con una señora a la que fui durante muchos años que eso, en lugar de ser un obstáculo o algo ocultable, era una especie de mérito. La terapeuta me lo dijo el año pasado", dijo el conductor, entre risas. "No, hará 15 años... ya tenía mi vida profesional hecha. Entonces, en una terapia esta señora me dijo que eso no era un problema, que era un mérito. Y me fui y se lo conté a mis 3 hijos varones, que ya eran grandes", recordó, el periodista.

LAS CONTRADICCIONES DE LA VIDA

Por su sólida carrera periodística fue ganador de todo tipo de distinciones como el Premio Martín Fierro, Konex, como también nominado a los Emmy Awards pero, lejos de considerarse brillante, Longobardi no se considera inteligente. “Al contrario, creo que soy un desastre...", aseguró, Marcelo.

"He hecho un enorme esfuerzo para llegar a donde estoy. Lo que ocurrió con mi carrera fue el resultado de un esfuerzo metodológico, disciplinado, rutinario, muy fuerte. Eso me cansó mucho”, reconoció, Longobardi. “Sufrí mucho bullying. Fui a un colegio de curas salesianos, era un lugar jodido, diabólico, complejo".