El Mago Emanuel: mucho más que puro ilusionismo

Hijo de dos destacados referentes de las artes escénicas, el prestigioso mago e ilusionista continúa fascinando a grandes y chicos mientras disfruta de su nueva pasión.
Hay magos que sólo hacen trucos y hay otros que son artistas, como Emanuel, que transforma la ilusión en un lenguaje propio.
Hijo de dos figuras fundamentales de la cultura argentina: la actriz Dora Baret y el director teatral, actor y maestro de actores Carlos Gandolfo, fue criado en un hogar donde el arte formaba parte del aire que se respiraba.
A los 14 años -mientras cursaba el secundario- ingresó a la legendaria escuela de magia Fu-Manchú, donde no sólo aprendió a crear ilusiones, sino que descubrió que la magia también podía ser teatro, humor, música y emoción.
Estudió arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, tomó clases de zapateo americano, teatro y bellas artes, y poco después dio el salto a la televisión de la mano de Juan Alberto Badía, en el mítico programa ómnibus de los sábados: "Badía y Cía" (El Trece 1983/88). Desde entonces, su trayectoria lo llevó a los escenarios más importantes del país y del exterior -Chile, Brasil, Uruguay, Estados Unidos-, a ciclos de gran audiencia como "Susana Giménez" y "ShowMatch", convirtiendo el ilusionismo en un espectáculo moderno, vibrante y profundamente personal.
Actualmente se encuentra haciendo temporada con "El Show del Mago Emanuel" en Peko's Multiparque -Ruta Nacional 38- en Villa Santa Cruz del Lago, Provincia de Córdoba, a sólo 10 minutos del centro de Villa Carlos Paz.
Emanuel admite que la magia le facilitó las conquistas con el sexo opuesto, un terreno que le era muy difícil por su timidez. También habla del paso del anonimato al reconocimiento público, de cómo gestionar la fama y de la necesidad de seguir con los pies sobre la tierra.
El recuerdo de una serie de shows olvidables, donde nada sale como debería, le permite a Emanuel citar a grandes referentes para su vida que le permitieron aprender y seguir. La diferencia entre la magia para el público y para los magos.
Uno de los secretos mejor guardados de la magia es el papel de los colaboradores que asisten a los ilusionistas. Emanuel recuerda a Val Valentino -el “Mago Enmascarado”-, que tras revelar trucos enfrentó juicios millonarios por lo que desapareció de la televisión, pero él consiguió capitalizarlo a través de "Desenmascarado", uno sus espectáculos.
El recuerdo de "Las manos mágicas" lleva a Emanuel a reconocer la influencia de la cultura budista que lo ayudó a manejar mejor su temperamento. La importancia que tuvo para su trayectoria "Show Magic", el segmento de magia que realizaba los miércoles en ShowMach -el programa de Marcelo Tinelli- junto a sus colegas Adrián Guerra y Norberto Jansenson.
¿De qué manera le impactó a Emanuel la popularidad masiva que llegó después de sus apariciones en los programas de Juan Alberto Badía, Susana Giménez y Marcelo Tinelli? ¿Qué decisiones de su vida cambiaría hoy para haber disfrutado más plenamente de ese éxito?
Emanuel es el hijo de la reconocida actriz Dora Baret y Carlos Gandolfo, uno de los directores de teatro, actores y maestros de actuación más influyentes de Argentina. De ambos heredó valiosas lecciones, entre ellas a no creérsela nunca y el ser agradecido.
Fascinado por los superhéroes de los cómics desde su infancia, Emanuel se convirtió -de grande- en un ferviente coleccionista de piezas vinculados al universo de Star Wars, Marvel y DC Comics. Su primera compra y el descubrimiento de un mundo absolutamente nuevo que lo apasiona fue gracias a un famoso imitador argentino. Su costado musical desconocido.
Después de su experiencia trabajando en un crucero, Emanuel relata el episodio que cambió su estilo de vida, la llegada a Peko’s Multiparque, el icónico complejo turístico y parque de diversiones ubicado en el Valle de Punilla, a diez minutos de Villa Carlos Paz, Córdoba.
Detrás del Mago Emanuel, ese que hace desaparecer objetos y logra levitaciones imposibles, aparece el hombre agradecido, el hijo que lleva el legado de Dora y Carlos, un artista que nunca se creyó el centro del universo, alguien que entiende que la verdadera magia no está en engañar a la vista, sino en emocionar el corazón.
Es, ante todo, un ser humano que todavía cree -y nos hace creer- que el asombro es una forma de estar vivo, porque el Mago Emanuel es mucho más que puro ilusionismo.
Canal de YouTube: Emanuel Magic TV
Instagram: Emanuel Magicok
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