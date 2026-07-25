El Mago Emanuel: mucho más que puro ilusionismo

Actualmente se encuentra haciendo temporada con "El Show del Mago Emanuel" en Peko's Multiparque -Ruta Nacional 38- en Villa Santa Cruz del Lago, Provincia de Córdoba, a sólo 10 minutos del centro de Villa Carlos Paz.

Magia y mujeres

Emanuel admite que la magia le facilitó las conquistas con el sexo opuesto, un terreno que le era muy difícil por su timidez. También habla del paso del anonimato al reconocimiento público, de cómo gestionar la fama y de la necesidad de seguir con los pies sobre la tierra.

Video compilatorio de 2016, celebrando los 25 años de trayectoria del Mago Emanuel

El antihéroe

El recuerdo de una serie de shows olvidables, donde nada sale como debería, le permite a Emanuel citar a grandes referentes para su vida que le permitieron aprender y seguir. La diferencia entre la magia para el público y para los magos.

En Las Vegas, en 1992 con el mago Siegfried Fischbacher, del famoso dúo Siegfried & Roy.

El secreto de los asistentes

Uno de los secretos mejor guardados de la magia es el papel de los colaboradores que asisten a los ilusionistas. Emanuel recuerda a Val Valentino -el “Mago Enmascarado”-, que tras revelar trucos enfrentó juicios millonarios por lo que desapareció de la televisión, pero él consiguió capitalizarlo a través de "Desenmascarado", uno sus espectáculos.

Show Magic

El recuerdo de "Las manos mágicas" lleva a Emanuel a reconocer la influencia de la cultura budista que lo ayudó a manejar mejor su temperamento. La importancia que tuvo para su trayectoria "Show Magic", el segmento de magia que realizaba los miércoles en ShowMach -el programa de Marcelo Tinelli- junto a sus colegas Adrián Guerra y Norberto Jansenson.

Adrián Guerra, Emanuel y Jansenson, año 2005.

La popularidad masiva

¿De qué manera le impactó a Emanuel la popularidad masiva que llegó después de sus apariciones en los programas de Juan Alberto Badía, Susana Giménez y Marcelo Tinelli? ¿Qué decisiones de su vida cambiaría hoy para haber disfrutado más plenamente de ese éxito?

Promo Programa ShowMatch con Tinelli Ginóbili y el Mago Emanuel (2005)

El ejemplo de los padres

Emanuel es el hijo de la reconocida actriz Dora Baret y Carlos Gandolfo, uno de los directores de teatro, actores y maestros de actuación más influyentes de Argentina. De ambos heredó valiosas lecciones, entre ellas a no creérsela nunca y el ser agradecido.

Dora Baret junto a Carlos Gandolfo, junto a sus pequeños hijos Emanuel y Matías y el gran danés Yonki

El coleccionista de exposición

Fascinado por los superhéroes de los cómics desde su infancia, Emanuel se convirtió -de grande- en un ferviente coleccionista de piezas vinculados al universo de Star Wars, Marvel y DC Comics. Su primera compra y el descubrimiento de un mundo absolutamente nuevo que lo apasiona fue gracias a un famoso imitador argentino. Su costado musical desconocido.

Vacaciones en el parque

Después de su experiencia trabajando en un crucero, Emanuel relata el episodio que cambió su estilo de vida, la llegada a Peko’s Multiparque, el icónico complejo turístico y parque de diversiones ubicado en el Valle de Punilla, a diez minutos de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Emanuel junto a Paula Volpe y su hija Agustina.

Detrás del Mago Emanuel, ese que hace desaparecer objetos y logra levitaciones imposibles, aparece el hombre agradecido, el hijo que lleva el legado de Dora y Carlos, un artista que nunca se creyó el centro del universo, alguien que entiende que la verdadera magia no está en engañar a la vista, sino en emocionar el corazón.

Es, ante todo, un ser humano que todavía cree -y nos hace creer- que el asombro es una forma de estar vivo, porque el Mago Emanuel es mucho más que puro ilusionismo.

Canal de YouTube: Emanuel Magic TV

Instagram: Emanuel Magicok