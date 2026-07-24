Quiénes serán los invitados de este domingo en La Peña de Morfi

Como cada domingo, la cocina estará a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes esta vez tendrán como invitada especial a Karina Olga Jelinek.

"La Peña de Morfi" se consolidó como uno de los programas favoritos de los domingos al combinar música en vivo, charlas distendidas, humor y buenas recetas en un mismo espacio, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.