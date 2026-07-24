Quiénes serán los invitados de este domingo en La Peña de Morfi

La Peña de Morfi, el clásico de los domingos al mediodía en Telefe, recibirá a Soledad, Sandra Mihanovich, Cruzando el Charco y Nazareno Casero.
Este domingo 26 de julio, a las 13:30, La Peña de Morfi volverá a la pantalla de Telefe con un programa cargado de música, humor y cocina, con la conducción de Diego Leuco y Karina Zampini.
La Casa de la Música recibirá a varias figuras de peso, por un lado, la gran protagonista musical será Soledad, una de las voces más representativas del folclore argentino. La acompañarán la banda platense de rock alternativo Cruzando el Charco y la madrina del programa, Sandra Mihanovich, sumará su talento y experiencia.
También se sentarán en la mesa de La Peña de Morfi el actor Nazareno Casero y influencer Lucila "La Tora" Villar.
En el lado humorístico estarán presentes Pachu Peña, Pichu Straneo y Nazareno Mottola, los encargados de poner la cuota de risas y espontaneidad que caracteriza al ciclo.
Como cada domingo, la cocina estará a cargo de Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro, quienes esta vez tendrán como invitada especial a Karina Olga Jelinek.
"La Peña de Morfi" se consolidó como uno de los programas favoritos de los domingos al combinar música en vivo, charlas distendidas, humor y buenas recetas en un mismo espacio, una coproducción de Telefe y Corner Contenidos.
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