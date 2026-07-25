Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina

El actor argentino rechazó que nuestro país sea “uno de los más racistas del mundo” y vinculó los cuestionamientos con el alineamiento internacional del gobierno de Javier Milei.
Diego Peretti cuestionó con dureza las declaraciones de Samuel L. Jackson sobre la Argentina y rechazó que el país sea “uno de los países más racistas del mundo”. El actor argentino calificó los dichos del estadounidense como “una ignorancia supina” y, luego, los definió directamente como “una estupidez”.
Peretti también vinculó la campaña de críticas contra la Argentina que se intensificó después de la victoria en la semifinal del Mundial con el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei. Según su interpretación, sectores del progresismo europeo utilizaron el contexto deportivo para cuestionar el acercamiento del Presidente a Estados Unidos e Israel.
“Los europeos tienen el tema de lo civilizatorio más espeso, nosotros somos más impulsivos. Los ingleses, los españoles nos juzgan desde un lugar que ellos creen que es racional, pero son re pasionales, porque no se dan cuenta que vienen de países monárquicos y racistas”, sostuvo Peretti al analizar los cuestionamientos contra el país.
Al referirse específicamente a las declaraciones de Jackson, el actor cuestionó la falta de fundamentos de la acusación. “Es de una ignorancia supina”, afirmó, antes de insistir en que se trata de “una estupidez”. Para Peretti, la afirmación del actor estadounidense no refleja la realidad histórica ni institucional del país.
“Argentina no es un país ni institucionalmente ni históricamente racista”, consideró Peretti y sostuvo que esa afirmación puede comprobarse de manera concreta, “como las estadísticas de un deporte”.
El actor también apuntó contra el contexto político en el que surgieron los cuestionamientos y señaló que la posición internacional del Gobierno pudo haber influido en la campaña de críticas. “Tenemos un presidente que dice cosas muy de derecha, muy de extrema derecha, pero Estados Unidos tiene a (Donald) Trump, que dice lo mismo”, afirmó.
En esa línea, Peretti relacionó los dichos de Jackson con la oposición de sectores progresistas a Trump y al gobierno israelí. “Que un actor de raza negra diga esa tremenda estupidez, tiene que ver con la resonancia de un progresismo europeo que está muy en contra de Israel y de Trump. Y Milei es muy cercano a esos gobiernos. Entonces, se monta sobre el deporte para aprovechar ese alineamiento político”, explicó.
Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica generada en redes sociales alrededor de la Argentina, que Peretti interpretó como una combinación entre los cuestionamientos deportivos y las diferencias políticas por el posicionamiento internacional del gobierno de Milei.
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