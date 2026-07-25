Diego Peretti cruzó a Samuel L. Jackson por sus críticas a la Argentina

“Argentina no es un país ni institucionalmente ni históricamente racista”, consideró Peretti y sostuvo que esa afirmación puede comprobarse de manera concreta, “como las estadísticas de un deporte”.

El actor también apuntó contra el contexto político en el que surgieron los cuestionamientos y señaló que la posición internacional del Gobierno pudo haber influido en la campaña de críticas. “Tenemos un presidente que dice cosas muy de derecha, muy de extrema derecha, pero Estados Unidos tiene a (Donald) Trump, que dice lo mismo”, afirmó.

En esa línea, Peretti relacionó los dichos de Jackson con la oposición de sectores progresistas a Trump y al gobierno israelí. “Que un actor de raza negra diga esa tremenda estupidez, tiene que ver con la resonancia de un progresismo europeo que está muy en contra de Israel y de Trump. Y Milei es muy cercano a esos gobiernos. Entonces, se monta sobre el deporte para aprovechar ese alineamiento político”, explicó.

Sus declaraciones se produjeron en medio de la polémica generada en redes sociales alrededor de la Argentina, que Peretti interpretó como una combinación entre los cuestionamientos deportivos y las diferencias políticas por el posicionamiento internacional del gobierno de Milei.