"Barreda": revelan las primeras imágenes de la película con Luis Machín

Laplataforma Prime Video mostró las primeras imágenes de Barreda, la película protagonizada por Luis Machín sobre el cuádruple femicidio que conmocionó a la Argentina. Se estrena el 28 de agosto.
Prime Video presentó las primeras imágenes de "Barreda", la nueva película inspirada en el caso de Ricardo Barreda, el odontólogo que en 1992 asesinó a su esposa, su suegra y sus dos hijas en la ciudad de La Plata, un film protagonizado por Luis Machín, que llegará a la plataforma el 28 de agosto y estará disponible para todo el mundo.
La producción propone una reconstrucción de uno de los hechos policiales más recordados de la historia argentina. Según adelantó la plataforma, la historia buscará abordar el caso desde una nueva perspectiva, poniendo el foco en las víctimas y en el impacto que tuvo el crimen.
Además de Machín en el papel de Barreda, la película cuenta con las actuaciones de Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos, Margarita Páez y Alberto Ajaka, entre otros.
La dirección está a cargo de Daniela Goggi, mientras que la producción reúne a About Entertainment, Infinity Hill y Amazon MGM Studios.
El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a escopetazos a su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana dentro de la vivienda familiar.
Durante el juicio sostuvo que sufría malos tratos dentro del hogar y una de las frases que quedó asociada al expediente fue la que atribuyó a su esposa antes del crimen: "Qué bien. Andá a limpiar que los trabajos de conchita, son los que mejor hacés".
En 1995 fue condenado a prisión perpetua. Años después obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por su edad y, tras distintos cambios en su situación judicial, recibió la libertad condicional. Murió en 2020, a los 83 años, mientras permanecía internado en un geriátrico.
Con esta producción, el caso vuelve a la pantalla en formato de ficción y se suma a otros documentales y trabajos audiovisuales que reconstruyeron una historia que continúa generando interés más de tres décadas después.
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