"Barreda": revelan las primeras imágenes de la película con Luis Machín

El 15 de noviembre de 1992, Ricardo Barreda asesinó a escopetazos a su esposa Gladys McDonald, su suegra Elena Arreche y sus hijas Cecilia y Adriana dentro de la vivienda familiar.

Durante el juicio sostuvo que sufría malos tratos dentro del hogar y una de las frases que quedó asociada al expediente fue la que atribuyó a su esposa antes del crimen: "Qué bien. Andá a limpiar que los trabajos de conchita, son los que mejor hacés".

En 1995 fue condenado a prisión perpetua. Años después obtuvo el beneficio de prisión domiciliaria por su edad y, tras distintos cambios en su situación judicial, recibió la libertad condicional. Murió en 2020, a los 83 años, mientras permanecía internado en un geriátrico.

Con esta producción, el caso vuelve a la pantalla en formato de ficción y se suma a otros documentales y trabajos audiovisuales que reconstruyeron una historia que continúa generando interés más de tres décadas después.