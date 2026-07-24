Una actriz de Game of Thrones criticó los "ritos de iniciación" de Hollywood

La actriz agregó que actualmente, con más de 50 años, siente que puede establecer límites con mayor facilidad que en sus primeros años de carrera.

Su experiencia en Game of Thrones

Headey también recordó la decisión de utilizar una doble de cuerpo durante la escena conocida como la "caminata de la vergüenza" en Game of Thrones. Explicó que la elección respondió a una necesidad personal y emocional, y que la reacción de parte del público la sorprendió.

"No habría sido capaz de hacer la parte emocional del trabajo; habría estado totalmente a la defensiva".

La actriz dijo que hoy observa cambios en la industria tras el impulso del movimiento #MeToo.

El recuerdo de Harvey Weinstein

Durante la entrevista, la actriz volvió a mencionar un episodio ocurrido en 2005 con el productor Harvey Weinstein, a quien ya había denunciado públicamente en 2017. Según relató, intentó llevarla a una habitación de hotel con el argumento de revisar un guion y luego le pidió que no hablara de lo ocurrido.

"Me dijo: 'No le cuentes esto a nadie, ni a tu representante ni a tu agente'. Luego me subí a mi auto y lloré".

Más allá de ese caso puntual, Headey afirmó que su crítica apunta al funcionamiento de la industria y cuestionó la protección que, según su mirada, reciben algunas personas con posiciones de poder.

Al mismo tiempo, destacó que observa un cambio en las nuevas generaciones de actrices y expresó su expectativa de que puedan desenvolverse en un entorno con mayores herramientas para establecer límites.