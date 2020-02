La novedad es que en la cuarta temporada se cambiará de prisión: San Onofre (la ex cárcel de Caseros devenida en ministerio porteño) ya no será el escenario de los hechos sino una prisión de máxima seguridad en la que reaparecerá el personaje de Pastor (Juan Minujín), protagonista de la primera temporada.

Como ocurre habitualmente, la cuarta temporada primero se estrenará en la Televisión Pública y luego en Netflix. Gerardo Romano, quien interpreta al corrupto director del penal San Onofre dijo que "la nueva cárcel se ubica en una vieja fábrica del barrio de Almagro, será el Penal de Puente Viejo".

Pero hay más. Se dice que habrá una quinta temporada, aunque por el momento es sólo un rumor.

En diálogo con Ulises Jaitt para ‘El Show del Espectáculo’ por AM 1300 La Salada, el director de Contenidos y Producción de Underground Pablo Culell dijo que sólo puede “adelantar un poquito” sobre la cuarta entrega. “Está en proceso de pre-producción. Vamos a estar en una locación nueva porque la anterior no existe como tal. Vamos a estar grabando entre mayo y junio y hasta fines de marzo no va a haber castings. Después en las redes sociales se va a informar cómo se van a hacer. En esta temporada se va a ir para adelante, no es un precuela, es la continuación de la uno, con la guerra entre los Borges y Pastor. Los personajes más importantes de la trama van a estar presentes. Va a ser muy violenta, con misterios y acción; y van a haber muchas sorpresas. Es el nuevo penal de puente viejo con máxima seguridad”, dijo.

Asimismo, Culell confirmó que serán de la partida Nicolás, Furtado, Claudio Rissi, Martina Guzmán, Gerardo Romano y Juan Minujín. “Después van a haber otros más y otros no porque murieron o fueron trasladados a otra cárcel. Va haber una renovación de elenco”, agregó.