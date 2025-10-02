Internaron al actor William Shatner, el Capintán Kirk de "Viaje a las Estrellas"

Según informó el portal especializado en noticias Hollywood "TMZ", el actor y conductor de televisión tuvo una complicación en los niveles de azúcar en sangre mientras estaba en su casa.

Se especula que a indisposición de Shatner esté relacionada con la gran exposición mediática del actor en las últimas semanas, ya que tuvo una agenda muy apretada. El actor participa activamente de conferencias, reuniones y convenciones de fanáticos de la famosa serie que protagonizó -conocida en nuestro país como "Viaje a las Estrellas"- lo que le genera un desgaste físico importante teniendo su edad.

William Shatner fue trasladado al hospital por precaución, debido a su indisposición física, y estuvo internado durante varias horas hasta que le realizaron todos los chequeos necesarios y luego fue dado de alta. “Está bien y descansando plácidamente” indicó una persona allegada al actor.

Hace cuatro años, el actor estuvo durante 10 minutos y 16 segundos en el espacio, convirtiéndose en protagonista de una travesía real y en la persona de mayor edad en hacer este viaje.

Al igual que lo había hecho su personaje del Capitán Kirk, Shatner tocó el espacio. La cápsula de la compañía Blue Origin, pertenecia al magnate Jeff Bezos, hizo realidad el sueño del actor y lo catapultó hacia las estrellas como lo hacía en la pantalla chica la nave Enterprise.

Luego de un aplazamiento de 24 horas por cuestiones climáticas, el "Capitán Kirk" y sus compañeros de viaje se lanzaron a la aventura en el cohete autónomo de 18,3 metros de altura, que despegó desde una base en el oeste de la ciudad de Van Horn, en Texas.

“Todas las personas del mundo tienen que hacer esto. Es increíble”, fueron las primeras palabras que Shatner le dijo a Bezos tras descender de la nave.

"Star Trek" fue la primera serie de ese universo, transmitida en 1966 y durante tres temporadas. En sus episodios mostró las aventuras de la nave USS Enterprise, lanzada en una misión de exploración interestelar. Con los años generó varias secuelas, precuelas y versiones en el cine que aún se siguen produciendo.