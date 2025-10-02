Se conociò el último parte médico de Thiago Medina: "evolución favorable"

Según el último parte médico, difundido este jueves por el Ministerio de Salud bonaerense, “continúa en evolución favorable. Hoy se le realizó una toilette quirúrgica exitosa. Paciente estable, en terapia intensiva, sin asistencia respiratoria mecánica, presentando buen avance en su estado general. Continúa con acompañamiento del equipo de salud”.

Su expareja, Daniela Celis, había informado previamente que Thiago ya no necesitaba respirador mecánico y que se encontraba despierto y recibiendo oxígeno por cánula nasal. Aunque los avances son alentadores, la recuperación es lenta y progresiva, y requiere nuevas intervenciones para asegurar la cicatrización.

La intervención llamada “toilette de la herida” consiste en limpiar y desinfectar la zona de la cirugía en el tórax. Este procedimiento evita infecciones, favorece la cicatrización y asegura la correcta evacuación de líquidos postquirúrgicos. Es fundamental para prevenir complicaciones adicionales después de fracturas graves.

Rodeado de cuidados

Desde su internación el 19 de septiembre, Thiago permanece bajo estricta vigilancia médica, especialmente por la condición de sus pulmones tras el accidente. Celis destacó la importancia del acompañamiento espiritual y afectivo: “Toda la luz, oraciones y energías que envíen Thiago las recibe”, escribió en redes.

Cada avance se celebra paso a paso, mientras la recuperación definitiva sigue siendo un proceso cuidadoso, sostenido por el equipo médico y el afecto de su familia y seguidores.