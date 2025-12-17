El mensaje de Maru Botana en respuesta a la demanda contra su marido

marubotanaok - 3789485536365705589

María José González Botana -el verdadero nombre de la pastelera- subió una serie de historias a su cuenta personal de Instagram, sin darle importancia a la información que trascendió durante las últimas horas del martes. “Qué fiaca extrema, fiaca, ganas de hacer cosas, fin de año, Navidad, no te olvides de entrenar" expresó en el primero de sus videos.

"Siempre tenés que acordarte que todos los días se empieza mejor entrenando. Los pelos parados, no importa, a entrenar”, recomendó a sus seguidores, dando claras muestras de no sentirse afectada por la primicia que dio el periodista Ángel de Brito en "LAM", en América TV.

La denuncia

"Hace un tiempo nos escribió una chica que se sentía castigada por el marido de Maru Botana. Quería dar una nota, iba a dar la nota y casualmente llegaron a un arreglo judicial y la nota no se hizo" comenzó explicando Ángel de Brito en la emisión del martes 16 de diciembre.

El conductor de "LAM" compartió los detalles de la denuncia "Una exempleada de Maru Botana que trabajaba en su local de la calle Echeverría demandó a la pastelera y a su esposo por deudas salariales y particularmente contra Bernardo Solá, que es el esposo de Maru Botana, por acoso y hostigamiento laboral, todo en el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 47".

“El señor Solá habitualmente observaba partes específicas del cuerpo de la actora, incluso del cuerpo de otras trabajadoras, lo que no solo la incomodaba, sino que la obligó a dejar de maquillarse, llegar al trabajo más desprolija” detalló Ángel de Brito leyendo el documento judicial.

El periodista reveló que las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio millonario para evitar que el juicio siguiera escalando "Ante esta denuncia, los abogados decidieron formular un acuerdo transaccional. Se solicitó la homologación y dieron el pago a un monto embargado y después solicitaron el levantamiento del embargo".

“La actora reajusta el monto de su demanda, incluyendo intereses calculados hasta la fecha en la suma de 50 millones de pesos. Los demandados, sin reconocer hechos ni derecho y el solo efecto conciliatorio, prestan conformidad a lo manifestado por la actora en la cláusula anterior y se obligan a abonar dichos montos a la actora de la siguiente forma" leyó de Brito sobre la conciliación ralizada.

Finalmente, el periodista confirmó que el 9 de diciembre Solá pagó la suma de 22 millones de pesos "y después va todo en cuotas de 11 mil dólares".