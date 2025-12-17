Paula Cháves explicó la insólita razón por qué le faltan dos costillas: "Me asusté"

"¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: ‘¿Cuándo te sacaste las costillas?’. Y yo le respondí: ‘¿Qué?’", comenzó su anécdota al aire Paula, en su programa de Olga, Tapados de laburo. Y, luego, continuó con el relato al aire que despertó todo tipo de comentarios de sus compañeros.

"No sabía qué contestarle. Entonces me dice: ‘Tenés dos costillas menos que todo el mundo’", le dijeron a Cháves, en el centro de estudios médicos. zona del cuerpo para afinar su cintura. Paula, divertida e impactada, siguió su relato. “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: ‘Le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca".

"Tengo dos costillas menos. Me asusté y ella me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?", contó la conductora, sobre su "extrañeza" física que descubrió recién ahora, a sus más de cuatro décadas de vida.

POR QUÉ PAULA Y PEDRO ALFONSO ESTARÁN SEPARADOS EN EL VERANO

Paula y Pedro Alfonso, con 15 años de relación y tres hijos en común, no pasarán el verano juntos tal como lo hacen desde hace años. Tras finalizar la obra "Un viaje en el tiempo", Pedro, Pachu Peña y sus productores ya trabajan a full para la próxima temporada en Carlos Paz, en el Teatro Del Lago.

Pero esta vez, Chaves no formará parte del elenco y se quedaría en Buenos Aires con sus tres hijos, dedicada a su programa, en el canal de streaming. En los últimos meses, se consolidó en su rol de conducción junto a Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Luli González y Mortedor.