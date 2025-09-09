La noche de Telefe, entre la Selección y el Martín Fierro

El partido de la Selección Argentina de Fútbol volverá a modificar la programación nocturna de Telefe. Programa especial para conocer a los nominados del Martín Fierro de TV.
Hoy, martes 9 de septiembre a las 20, la Selección Argentina de Fútbol jugará su último partido por las eliminatorias para el próximo mundial en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, contra su similar de Ecuador. Nuevamente Telefe transmitirá el encuentro con los relatos de Pablo Giralt, comentarios Juan Pablo Varsky y la participación especial de Sofi Martinez , en consecuencia deberá modificar el horario central o prime time.
Esta noche, la grilla nocturna de Telefe quedará de la siguiente manera:
El lunes 29 de septiembre Telefe presentará la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, la Gran Fiesta de la Televisión Argentina se emitirá en vivo desde el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.
Por ese motivo, este martes 9 de septiembre después del partido que disputaran las selecciones de Ecuador vs. Argentina, en una nueva emisión especial del ciclo "Corta por Lozano", se conocerán las distintas nominaciones al preciado galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).
En vivo, Vero Lozano -la conductora del programa- junto a Luis Ventura -presidente de APTRA- irán develando cada uno de los integrantes de las ternas que consagra a las mejores producciones y talentos de la televisión 2024, la antesala de lo que será la fiesta más esperada del medio.
