La noche de Telefe, entre la Selección y el Martín Fierro

Esta noche, la grilla nocturna de Telefe quedará de la siguiente manera:

19:00 hs: Telefe Noticias – flash1

19:30 hs: La Previa del partido por las Eliminatorias 2026 - Argentina. vs. Ecuador

20:00 hs: Eliminatorias 2026 Argentina. vs. Ecuador

21:45 hs: El Post partido Eliminatorias 2026 - Argentina. vs. Ecuador

22:00 hs: Cortá por Lozano, Especial Martin Fierro Se darán a conocer los ternados al Martin Fierro

23:15 hs: Intuiciones, En primera persona -entrevista exclusiva de Sofi Martinez al jugador Nicolás Otamendi.

El lunes 29 de septiembre Telefe presentará la entrega de los Premios Martín Fierro 2025, la Gran Fiesta de la Televisión Argentina se emitirá en vivo desde el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires, con la conducción de Santiago del Moro.

Por ese motivo, este martes 9 de septiembre después del partido que disputaran las selecciones de Ecuador vs. Argentina, en una nueva emisión especial del ciclo "Corta por Lozano", se conocerán las distintas nominaciones al preciado galardón que entrega la Asociación de Periodistas de la Radio y la Televisión Argentina (APTRA).

En vivo, Vero Lozano -la conductora del programa- junto a Luis Ventura -presidente de APTRA- irán develando cada uno de los integrantes de las ternas que consagra a las mejores producciones y talentos de la televisión 2024, la antesala de lo que será la fiesta más esperada del medio.