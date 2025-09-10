Todos los nominados al Martín Fierro de la TV

Se conocieron los nominados a los Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 (producción 2024). Guillermo Francella, Natalia Oreiro y “Gran Hermano” en carrera por el oro.
En la noche del martes 9, luego del partido que la Selección Argentina perdió por 1 a 0 contra su similar de Ecuador, el periodista Luis Ventura, presidente de APTRA -Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas- dio a conocer la lista completa de nominados a los premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2025 -a la producción televisiva del año 2024- en una edición especial del programa "Cortá por Lozano".
Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno social de "Gran Hermano" y las clásicas figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como los grandes protagonistas de la noche.
La ceremonia, que se realizará el lunes 29 de septiembre en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Según supo Noticias Argentinas, eltrece y telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.
Todas las ternas y nominados:
Ficción
El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity
El Método (elnueve) – Paola Barrientos
Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro
Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte
Periodístico
A La Tarde (América) - Karina Mazzocco
GPS (América) - Rolando Graña
LAM (América) - Ángel De Brito
Humorístico / De Actualidad
Bendita (elnueve) - “Beto” Casella
Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio
Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli
Deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt
Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans
Noticiero Diurno
Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro
El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini
Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino
Noticiero Nocturno
América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi
Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili
Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger
