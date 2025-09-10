Todos los nominados al Martín Fierro de la TV

_ADB7495 (1)

Las ficciones "El Encargado" y "Margarita", el fenómeno social de "Gran Hermano" y las clásicas figuras de Susana Giménez y Natalia Oreiro se perfilan como los grandes protagonistas de la noche.

La ceremonia, que se realizará el lunes 29 de septiembre en vivo desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro, promete una dura competencia en ternas clave como Ficción, Periodístico y Labor en Conducción. Según supo Noticias Argentinas, eltrece y telefe lideran la cantidad de nominaciones, consolidando su peso en la pantalla chica.

Todas las ternas y nominados:

Ficción

El Encargado (eltrece) - Guillermo Francella y Gabriel Goity

El Método (elnueve) – Paola Barrientos

Iosi, El Espía Arrepentido (eltrece) – Natalia Oreiro

Margarita (telefe) - Isabel Macedo, Mora Bianchi, Lola Abraldes, Ramiro Spangenberg y Mateo Belmonte

Periodístico

A La Tarde (América) - Karina Mazzocco

GPS (América) - Rolando Graña

LAM (América) - Ángel De Brito

Humorístico / De Actualidad

Bendita (elnueve) - “Beto” Casella

Pares De Comedia (NET) - Luis Rubio

Pasó En América (América) - Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli

Deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol Libertadores (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Copa América (telefe) Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt

Juegos Olímpicos París 2024 (Televisión Pública) - Miguel Osovi, Sofía Martínez, Gabriela Previtera, Juan Ballesteros, Magdalena “Magui” Aicega, Gabriel Ganci y José Meolans

Noticiero Diurno

Arriba Argentinos (eltrece) - Nacho Otero y Valeria Sampedro

El Noticiero De La Gente (telefe) - Germán Paoloski y Milva Castellini

Telenueve Al Mediodía (elnueve) - Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino

Noticiero Nocturno

América Noticias (América) Rolando Graña y Soledad Larghi

Telefe Noticias (telefe) Rodolfo Barili

Telenoche (eltrece) Nelson Castro y Dominique Metzger

Interés General

La Noche De Mirtha (eltrece) Mirtha Legrand

Nara Que Ver (elnueve) Nara Ferragut

Susana Giménez (telefe) Susana Giménez

Musical

La Peña De Morfi (telefe) Lizy Tagliani y Diego Leuco

Pasión De Sábado (América) Marcela Baños

Planeta 9 (elnueve) Edith Hermida y Maia Chacra

Magazine

A La Barbarossa (telefe) Georgina Barbarossa

Cortá Por Lozano (telefe) Verónica Lozano

DDM (América) Mariana Fabbiani

Mañanísima (eltrece) Carmen Barbieri

Cultural / Educativo

Argentina De Película (América) - Tete Coustárot

Proyecto Tierras (telefe) - Germán Martitegui

Tecno Tendencias (América) - Fernando Carolei

Entretenimientos

Ahora Caigo (eltrece) Darío Barassi

Escape Perfecto (telefe) Iván De Pineda y “La China” Ansa

Los 8 Escalones (eltrece) Guido Kaczka

Big Show

Bake Off Famosos (telefe) - Wanda Nara

La Noche Perfecta (eltrece) Sebastián Wainraich

Noche Al Dente (América) Fernando Dente

Reality

Cantando 2024 (América) - Florencia Peña

Gran Hermano 2024 (telefe) – Santiago Del Moro

Survivor, Expedición Robinson (telefe) – Alejandro “Marley” Wiebe

Gastronomía

Ariel En Su Salsa (telefe) - Ariel Rodríguez Palacios

Comer Para Creer (América) - Lourdes Sánchez

Qué Mañana! (elnueve) - Mariano Peluffo

Viajes / Turismo

Iván De Viaje (telefe) - Iván De Pineda

Resto Del Mundo (eltrece) - Federico Bal

Tenés Que Ir (elnueve) - Hernán Lirio

Programa De Servicios

ADN Buena Salud (Televisión Pública) Milton Dan y Mariana Kersz

BA Emergencias (elnueve)

Intelexis Mujer (NET)

Jurados

Botana, Maru; Krywonis, Christophe y Betular, Damián (Bake Off Famosos – telefe)

Guevara, Nacha; Mendoza, Flavio; Figueroa, Milett y Polino, Marcelo (Cantando 2024 – América)

Irigoyen, Dolli; Petersen, Christian y Sáenz, Ximena (El Gran Premio De La Cocina – eltrece)

Branded Content

El Gran Bartender (Gancia - Diego Poggi – telefe)

Historias De Estación (Axión – Lele Cristóbal - telefe)

Que Nadie Se Quede Afuera (Citroën C3 - telefe)

Labor En Conducción Femenina

David, Pamela (Desayuno Americano – América)

Fabbiani, Mariana (DDM – América)

Giménez, Susana (Susana Giménez – Telefe)

Lozano, Verónica (Cortá Por Lozano – telefe)

Nara, Wanda (Bake Off Famosos – telefe)

Viale, Juana (Almorzando Con Juana – eltrece)

Labor En Conducción Masculina

Barassi, Darío (Ahora Caigo – eltrece)

De Pineda, Iván (Escape Perfecto e Iván De Viaje – telefe)

Del Moro, Santiago (Gran Hermano - telefe)

Kaczka, Guido (Los 8 Escalones - eltrece)

Labor Periodística Femenina

Amoroso, Carolina (Telenoche – eltrece)

Larghi, Soledad (América Noticias – América)

Manguel, Romina (Opinión Pública – elnueve)

Sousa Dias, Gisele (Telefe Noticias – telefe)

Labor Periodística Masculina

Barili, Rodolfo (Telefe Noticias - telefe)

Castro, Nelson (Telenoche – eltrece)

Rígoli, Claudio (Telenueve Central – elnueve)

Cronista / Movilero

Funes Ugarte, Roberto (A La Barbarossa – telefe)

Insinga, Cecilia (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – eltrece)

Quiroz, Oliver (A La Tarde – América)

Roggiano, Daniel (El Noticiero De La Gente - telefe)

Panelista

Bremer, Luís (A La Tarde – América)

García Sáez, Diego (Todas Las Tardes - elnueve)

Kavlin, David (Todas Las Tardes - elnueve)

Shaw, Pía (A La Barbarossa – telefe)

Actor Protagonista De Ficción

Francella, Guillermo (El Encargado – eltrece)

Goity, Gabriel (El Encargado – eltrece)

Vicuña, Benjamín (Terapia Alternativa – eltrece)

Actriz Protagonista De Ficción

Macedo, Isabel (Margarita – telefe)

Oreiro, Natalia (Santa Evita e Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Actor De Reparto

Awada, Alejandro (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Caponi, Marco Antonio (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Ferro, Rafael (Margarita – telefe)

Actriz De Reparto

Calvo, Julia (Margarita – telefe)

Gaetani, Romina (Buenos Chicos – eltrece)

Llinás, Verónica (El Fin Del Amor – eltrece)

Revelación

Abraldes, Lola (Margarita – telefe – Personaje: Daisy)

Bianchi, Mora (Margarita – telefe – Personaje: Margarita)

Spangenberg, Ramiro “Toti” (Margarita – telefe – Personaje: Merlín)

Labor Humorística

Gómez, Marcos “Bicho” (Zona Mixta Mañana – Televisión Pública)

Menahem, Peto (La Noche Perfecta – eltrece)

Mottola, Nazareno (La Peña De Morfi y Susana Giménez – telefe)

Autor/Guionista

Borensztein, Sebastián; Caravia, Natacha; Gelós, Andrés y Burman, Daniel (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Calderone, Leandro y Morena, Cris (Margarita – telefe)

Cohn, Mariano; Duprat, Gastón; Di Cesare, Leonardo; Angelini, Alejandro y Otros (El Encargado – eltrece)

Director

Ardanaz, Mariano y Ripari, Eduardo (Margarita – telefe)

Burman, Daniel y Borensztein, Sebastián (Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Cohn, Mariano y Duprat, Gastón (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Director De No Ficción

Arecco, Lucas (LAM y Cantando 2024 – América)

Emiliozzi, Fernando (Bake Off Famosos – telefe)

Vicente, Ramiro (Telefe Noticias, telefe)

Zaraza, Sergio (Survivor, Expedición Robinson – telefe)

Aviso Publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre - Agencia Gut

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata – Agencia La América

Historias Argentinas, Renault – Agencia Publicis

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

