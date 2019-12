"Tener niñera jamás fue una opción para mí", aseguró Wanda, en referencia a que es ella quien se encarga de sus hijos día y noche.

La representante de Mauro Icardi aseguró que jamás contratará a otra persona para que se haga cargo de sus hijos. "Nadie los cuidaría como yo", sentenció Wanda.

ADEMÁS:

Por otra parte la mediática habló sobre el consejo que el entrenador del Inter, club en el que jugaba Icardi, le dio a sus jugadores sobre no tener sexo antes de los partidos.

"No sabría qué decir: debería probarlo antes del juego, pero Mauro es muy profesional y no hace nada antes de jugar. Solo después del partido, ahí sí nos relajamos, pero si salió bien, porque si el juego salió mal ni siquiera me quiere ver", contestó la rubia.