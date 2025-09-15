La China Suárez mostró a sus hijos aprendiendo turco

turco

En una mesa con los apuntes de estudio, la China filmó a Rufina -su hija mayor Rufina, producto de su relación con Nicolás Cabré- contando del 1 al 14 en turco.

En principio la niña se quedaría a vivir en Turquía junto a su madre y delantero del Galatasaray Spor Kulübü, por lo que irá a una escuela bilingüe, un establecimiento a donde asisten niños de todas partes del mundo.

Además de ese video, la China Suárez también mostró a Amancio y Magnolia, sus dos hijos pequeños que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña-, diciendo algunas palabras y frases como “hola”, “cómo estás” y “te quiero” en idioma turco.

Amancio y Magnolia 1

La situación con los dos hijos más pequeños -que tuvo con Benja Vicuña- aún no está totalmente definida, pero el actor chileno manifestó claramente -en algunas entrevistas periodísticas- que le gustaría que el centro de vida de los menores sea en Argentina, lugar en donde se radicó para estar con ellos, y en donde los menores estaban escolarizados.