La China Suárez mostró a sus hijos aprendiendo turco

Por medio de varios videos en su cuenta de Instagram, la China Suárez mostró como sus hijos empiezan a adaptarse con el idioma turco.
María Eugenia China Suárez compartió, a través de sus redes sociales, un video en donde se puede observar momento íntimo de su estancia en Estambul, Turquía. Se trata de las clases de turco que toman sus hijos y también exhibió su avance con el idioma lo bien que les va a con el lenguaje del país donde actualmente viven junto a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.
En una mesa con los apuntes de estudio, la China filmó a Rufina -su hija mayor Rufina, producto de su relación con Nicolás Cabré- contando del 1 al 14 en turco.
En principio la niña se quedaría a vivir en Turquía junto a su madre y delantero del Galatasaray Spor Kulübü, por lo que irá a una escuela bilingüe, un establecimiento a donde asisten niños de todas partes del mundo.
Además de ese video, la China Suárez también mostró a Amancio y Magnolia, sus dos hijos pequeños que tuvo con el actor chileno Benjamín Vicuña-, diciendo algunas palabras y frases como “hola”, “cómo estás” y “te quiero” en idioma turco.
La situación con los dos hijos más pequeños -que tuvo con Benja Vicuña- aún no está totalmente definida, pero el actor chileno manifestó claramente -en algunas entrevistas periodísticas- que le gustaría que el centro de vida de los menores sea en Argentina, lugar en donde se radicó para estar con ellos, y en donde los menores estaban escolarizados.
