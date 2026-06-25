El papá de Jesica Cirio apuntó fuerte contra su ex

La exconductora de Telefe está siendo investigada por la Justicia tras conocerse videos en los que se la puede ver con centenares de miles de dólares en el vestidor de su casa.
Mientras la exconductora de Telefe está siendo investigada por la Justicia a raíz de la difusión de varios videos que la muestran junto a una fortuna en dólares, Horacio Cirio -padre de Jésica- apuntó directamente contra Marta Perutich -su exmujer- y aseguró que “Deberían ir a ver a la casa de la madre”.
En conversación con Baby Etchecopar, en el programa “Basta Baby”, Horacio se desligó de las actividades de su hija, explicó que trabaja “como siempre” y que está dedicado al rubro comercial mientras su hija -Jesica Wanda Judith Cirio- se encuentra investigada por el enriquecimiento ilícito.
Horacio contó cual es su situación actual “Ahora vendo baterías ocasionalmente, a un buen precio, y hay mucha gente que compra, de autos de aplicación, agencias, que recorro, así como talleres y todo. Además, soy jubilado en la Policía Bonaerense. Mi señora tiene una feria americana”.
Ane la pregunta de Baby Etchecopar sobre si su hija “¿es testaferro o delincuente?” el padre de la conductora de Telefe dudó un instante y respondió “No sé. Yo escucho, miro, veo todo lo que pasan. Hasta donde estuve con ellos, tenían un auto y el departamento de Ortega y Gasset, ese era el patrimonio de ella en ese momento, cuando el productor -Daniel- Comba estaba vivo”.
Pero no dejó de comentar sus sospechas “Les recomiendo ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que -Jesica- la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la comisaría segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo”.
Verónica Mestre -medio hermana de Jesica Cirio- fue hallada sin vida a los 57 años, en su domicilio de Lanús, en abril pasado y Horacio volvió a poner el caso sobre la mesa, y que fue mencionada durante la actual investigación “Hablan de Priscila, la sobrina de Jesica, que, a su vez, es la hija de la que falleció -Verónica-, mi hijastra”.
Horacio Cirio asumió su desconocimiento en la vida reciente de esta descendencia familiar “Sé que falleció el padre en diciembre del año pasado y yo ni me había enterado, aunque nos criamos juntos porque él vivía enfrente de mi casa, en Lanús. Dicen que hay una casa que es de Priscila, cuando en realidad, la hizo él hace más de 20 años”.
El padre de Jesica se sumó a las teorías sobre el fallecimiento de Verónica y aseguró “La mamá de Priscila murió de abandono. Era una chica que tenía problemas con la droga y había salido, estaba bien. Pero, por la manera en que la encontraron tirada en la casa murió por abandono y sola” cerró Horacio.
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