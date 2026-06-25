El papá de Jesica Cirio apuntó fuerte contra su ex

image Marta Perutich, la madre Jesica Cirio

Pero no dejó de comentar sus sospechas “Les recomiendo ¿por qué no van a la casa de Martita, mi ex en Lanús? Que -Jesica- la quiere tanto a la mamá y está al tanto. Ella puede dar datos. De paso, que vayan y miren. No me consta, puede haber tantas cosas ahí. Encima está justo al lado de la comisaría segunda de Lanús. No estaría mal que peguen un vistazo”.

Verónica Mestre -medio hermana de Jesica Cirio- fue hallada sin vida a los 57 años, en su domicilio de Lanús, en abril pasado y Horacio volvió a poner el caso sobre la mesa, y que fue mencionada durante la actual investigación “Hablan de Priscila, la sobrina de Jesica, que, a su vez, es la hija de la que falleció -Verónica-, mi hijastra”.

image Verónica Mestre y Jesica Cirio

Horacio Cirio asumió su desconocimiento en la vida reciente de esta descendencia familiar “Sé que falleció el padre en diciembre del año pasado y yo ni me había enterado, aunque nos criamos juntos porque él vivía enfrente de mi casa, en Lanús. Dicen que hay una casa que es de Priscila, cuando en realidad, la hizo él hace más de 20 años”.

El padre de Jesica se sumó a las teorías sobre el fallecimiento de Verónica y aseguró “La mamá de Priscila murió de abandono. Era una chica que tenía problemas con la droga y había salido, estaba bien. Pero, por la manera en que la encontraron tirada en la casa murió por abandono y sola” cerró Horacio.